Natalia Kapustka, Interia Sport: Pod koniec ubiegłego lata przeprowadziliście się do Porto po wypożyczeniu Jakuba z Arsenalu. Pamięta pani moment, w którym dowiedzieliście się o transferze?

Claudia Kiwior: Pamiętam, że miałam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony oczywiście pojawiła się ogromna ekscytacja związana z okazją do życia w słonecznym kraju. Z drugiej strony pojawiły się też obawy, bo każda przeprowadzka oznacza wyjście ze swojej strefy komfortu, a przeprowadzka do innego kraju jest już rozpoczęciem wszystkiego od nowa. Dla mnie osobiście najtrudniejsze było zostawienie ludzi. W Londynie mieliśmy naprawdę świetną paczkę znajomych, z którymi spędzaliśmy dużo czasu i zawsze mogłam na nich liczyć. Oczywiście do dziś mamy kontakt i widujemy się, ale wiadomo, że kiedy mieszkaliśmy blisko siebie, wszystko było łatwiejsze. Jeśli chodzi o samą Portugalię, to byłam bardzo ciekawa tego miejsca, ludzi i tego, jak będzie wyglądała nasza codzienność. Zdecydowanie było we mnie dużo ekscytacji, ale też sporo znaków zapytania.

Żona Kiwiora mówi o codzienności w Porto. "Na razie dobrze nam się tutaj żyje"

Porto wydaje się zupełnie innym miejscem do życia niż Londyn. Szybko udało się tam odnaleźć?

- Porto i Londyn to dwa zupełnie różne światy. W Londynie wszystko było bardzo szybkie, każdy gdzieś biegł, wszystko było "na już". Tutaj mam wrażenie, że ludzie trochę bardziej celebrują codzienność i do wszystkiego podchodzą na spokojnie. Co, nie ukrywam ma swoje plusy, ale tez minusy. Na przykład załatwienie jakikolwiek spraw czasami naprawdę testuje moją cierpliwość. Uważam też, że mój charakter bardziej pasuje do takich spokojniejszych miejsc. Lubię czasami poszaleć, ale jestem głównie introwertykiem, więc często lubię być sama ze sobą i najlepiej czuję się wtedy, gdy w ciszy mogę skupić się na swoich obowiązkach. Dzisiaj mam też już swoje ulubione miejsca, pracę i ludzi, więc śmiało mogę powiedzieć, czuję się tutaj dobrze.

Jakim miastem do życia okazało się dla was Porto i czy od początku czuła pani, że to może być wasze miejsce?

- Porto ma swój urok. Bardzo podoba mi się to, że jest tu trochę spokojniej, jest więcej słońca, jest ocean i spokój. Dla mnie dodatkowym plusem jest też to, że jako weganka mam tutaj naprawdę dużo opcji i ciekawych miejsc, gdzie mogę smacznie zjeść. Jestem bardzo ciekawa teraz lata, bo zima była bardzo deszczowa, i momentami czułam się jak w Londynie. Ale zobaczymy. Na razie dobrze nam się tutaj żyje.

Jak wygląda wasza codzienność poza stadionem, piłką i social mediami?

- Mam swoje obowiązki, pracę, czyli zajęcia taneczne, swoje treningi, różne projekty. Do tego zwykłe codzienne sprawy - zajmowanie się domem oraz 3 psami i mężem. A gdy tylko mamy razem wolny czas, często chodzimy na spacery z psami, spotykamy się ze znajomymi albo po prostu odpoczywamy.

Jak wygląda kwestia anonimowości za granicą? Mając doświadczenia z Anglii oraz teraz z Portugalii, ma pani poczucie, że można żyć spokojniej i bardziej prywatnie czy wręcz przeciwnie?

- Są momenty, kiedy ludzie podchodzą, chcą zrobić zdjęcie albo powiedzieć coś miłego. Oczywiście ludzi najbardziej przyciąga Kuba, więc najczęściej zdarza się to wtedy, gdy jest obok. Jeśli chodzi o mnie, to zdarza się, że gdy jestem gdzieś sama, czasami ktoś podejdzie, ale są to głównie dziewczyny. Zamieniamy wtedy kilka słów, zbijamy piąteczki i jest mi mega miło. To naprawdę bardzo sympatyczne chwile.

Polka skradła show w Portugalii. "Wzruszyłam się kilka razy"

Kibice FC Porto bardzo ciepło panią przyjęli. Zaskoczyła panią aż taka sympatia i otwartość ze strony portugalskich fanów?

Wzruszyłam się kilka razy, tyle mogę powiedzieć. Myślę, że kibice tutaj mają ogromne serce i bardzo doceniam to, jak nas przyjęli

Ogromne emocje wzbudziła sytuacja po meczu, kiedy Porto zapewniło sobie mistrzostwo - zamiast np. strefy VIP była pani razem z kibicami i momentami prowadziła doping. Jak ten moment wyglądał od kulis?

- Lubię czuć tę atmosferę wśród kibiców. Z meczów najbardziej wspominam emocje, które mi towarzyszą, a wśród śpiewających i krzyczących kibiców są one jeszcze bardziej intensywne. Czuję wtedy ogromną ekscytację. Wynik wiadomo jest ważny, ale zupełnie inaczej przeżywa się moment, kiedy skaczesz z radości po golu i czujesz cały ten tłum śpiewający z euforii. Wtedy naprawdę widać, ile ten klub znaczy dla tych ludzi.

Jak pani przeżywa mecze Jakuba? Jest więcej spokoju czy jednak ogromnych nerwów?

- Wiedząc, że jest na boisku bliska mi osoba, przeżywam to mocno za każdym razem. Czasami stresuję się, zależy mi żeby był z siebie zadowolony i czerpał radość z gry. Myślę, że ogólnie emocjonalnie przeżywam różne rzeczy, więc podczas meczu na pewno nie należę do osób, które siedzą spokojnie z założonymi rękami.

W pani przypadku widać, że sprawienie rozwija własną markę i pasje. Trudno jest budować własną tożsamość obok tak dużego świata futbolu czy poniekąd stanowi to ułatwienie?

- Myślę, że od początku bardzo ważne było to, żeby nie zatracić siebie i swoich pasji. Oczywiście świat piłki jest ogromny i naturalnie, że stał się częścią mojego życia, ale nigdy nie chciałam, żeby był całym moim światem. Zawsze miałam swoje cele, swoją pracę i rzeczy, które dawały mi satysfakcję. Lubię czuć, że tworzę coś swojego i nie lubię tracić niezależności. Moja kariera była już dość rozwinięta, gdy poznawałam Kubę. To są zupełnie inne światy, ale oczywiście, ze świat piłki wpływa na moja pracę. Na przykład gdy zmieniamy kraj, muszę szukać nowych szkół tańca do współpracy w danym miejscu, tworzyć nowe grupy kursantów i odnaleźć się na nowym rynku. Każda zmiana to dla mnie nowy początek.

Życie w cieniu wielkiego futbolu. "Kibice często tego nie wiedzą"

Czym dokładnie dziś zajmuje się pani zawodowo i jakimi z tym sukcesami może się pani pochwalić?

Zawodowo zajmuję się przede wszystkim tańcem. Prowadzę zajęcia w szkołach tańca tutaj w Portugalii, a oprócz tego prowadzę też lekcje online dla osób z różnych stron świata. Jestem również organizatorką największego eventu twerkowego w Polsce oraz świątecznego wydarzenia charytatywnego na rzecz zwierząt, co zabiera naprawdę dużo czasu i energii

- Oprócz tego mam swój sklep online z ubraniami do tańca, ale nie ukrywam, że ostatnio trochę zszedł na dalszy plan. Od czasu do czasu odwiedzam też różne kraje, gdzie prowadzę warsztaty taneczne i sędziuję zawody. To wszystko trwa już u mnie wiele lat i cały czas staram się rozwijać oraz podnosić swoje umiejętności. To są moją sukcesy, które zaczynałam od zera i które kocham pielęgnować oraz rozwijać. Oczywiście zdobywałam tytuły też na zawodach, ale szczerze mówiąc największym sukcesem nie są dla mnie nagrody czy liczby. Bardziej to, że po tylu latach nadal robię to z taką samą pasją. Jeśli chodzi o życie za granicą, największym wyzwaniem są dla mnie zajęcia stacjonarne. Każde nowe miejsce oznacza budowanie wszystkiego od początku - nowych grup, poznawanie ludzi i danie im czasu, żeby mogli poznać mnie oraz poczuć mój klimat na zajęciach. To wymaga cierpliwości. Oczywiście jeśli mieszkamy też w kraju, gdzie taniec nie jest aż tak popularny, to również czuć pewne ograniczenia.

Czy łatwo jest znaleźć balans między wspieranie partnera a dbaniem własne ambicje i rozwój?

- Od zawsze miałam bardzo dużo swoich rzeczy - raczej jestem osobą, która po prostu lubi działać i ciężko byłoby mi całkowicie zatrzymać się i skupić tylko na jednej roli. Jednocześnie wspieranie bliskiej osoby jest dla mnie czymś bardzo naturalnym. Nie czuję, że jedno wyklucza drugie. Myślę, że jest zachowany zdrowy balans w tym wszystkim. Oczywiście są momenty, kiedy trzeba coś przeorganizować albo dostosować niektóre rzeczy do sytuacji, ale chyba na tym polega życie.

Social media sprawiają, że ludzie często mają poczucie, że znają drugą osobę. Ma pani wrażenie, że ludzie znają prawdziwą Claudię, czy raczej medialny obraz tworzony przez Instagram i nagłówki?

- Social media zawsze są tylko fragmentem czyjegoś życia. Nikt nie wrzuca całej swojej codzienności ani wszystkich myśli. Czasami ludzie widzą minutowy filmik albo jedno zdjęcie i wiadomo, że to jest mały urywek. Ludzie nie znają całej mnie to na pewno, jakaś część tylko. Po prostu nie da się tego pokazać w pełni online. Mam jednak nadzieję, że osoby, które obserwują mnie dłużej, widzą przede wszystkim moją energię i wyczuwają mój vibe.

Co jest najtrudniejsze w życiu przy wielkim futbolu, o czym kibice często kompletnie nie myślą?

- Nigdy do końca nie wiesz, gdzie będziesz za rok czy dwa, bo wszystko może zmienić się bardzo szybko. To często powoduje mieszane myśli, chcesz się angażować na miejscu w różne rzeczy, ale boisz się, że zaraz będziesz musiała się żegnać. I to czasami to blokuje do działania. To dłuższy temat.

Są też momenty, o których ludzie rzadko myślą – na przykład święta, Sylwester, urodziny czy ważne wydarzenia rodzinne albo wśród przyjaciół. Bardzo często Kuba ma wtedy wyjazdy albo mecze i wiele takich chwil spędzam sama. Jeszcze ani razu nie było go w domu w dniu naszej rocznicy ślubu. Są też zwykłe sytuacje życia codziennego - na przykład stresująca wizyta u lekarza, na którą idę sama. I nie mówię tego jako coś złego, bo taki jest ten świat i ja to rozumiem. Ale myślę, że kibice często po prostu tego nie wiedzą

Mieliście takie momenty, kiedy chciało się "uciec" od świata futbolu i po prostu pobyć Claudią i Kubą, a nie osobami żyjącymi wokół piłki?

- Myślę, że wiele osób może wyobrażać sobie, że u nas w domu cały czas jest temat piłki nożnej, ale szczerze mówiąc…jest go stosunkowo mało. Nasz wspólny czas bardzo często jest właśnie odpoczynkiem od meczów i wszystkich obowiązków dookoła. Wtedy bardziej chcemy po prostu pobyć razem, porobić totalnie zwyczajne rzeczy, które nie są w ogólne związane z piłką.

A co daje pani największą satysfakcję i sprawia, że mimo wszystkiego warto przeżywać tę drogę razem?

- Stworzyliśmy swoją super rodzinkę z naszymi psiakami i to daje mi naprawdę dużo szczęścia i satysfakcji. Ta świadomość, że niezależnie od miejsca, zmian czy tego, co dzieje się wokół, nadal mamy siebie, jest dla mnie najważniejsza.

Patrząc na wszystko, co wydarzyło się w ostatnich latach - transfery, przeprowadzki, ogromne emocje i życie w świecie wielkiego futbolu - czego nauczyła się pani o sobie samej?

- Myślę, że od zawsze byłam osobą zaradną i taką "ogarniaczką", ale te wszystkie przeprowadzki, nowe kraje i milion organizacyjnych rzeczy pokazały mi, że nawet jeśli potrzebuję czasu, to ostatecznie zawsze wszystko poukładam i będzie dobrze. Myślę też, że jeszcze bardziej zrozumiałam, jak ważna jest dla mnie niezależność. Nie chodzi o bycie samą czy robienie wszystkiego bez innych ludzi, tylko o poczucie, że mam swoje pasje, swoją pracę i swoje cele - po prostu swoją przestrzeń. To daje mi bardzo duży spokój i poczucie spełnienia. Na pewno też wiem teraz, ze nie trzeba być idealnym, że zawsze można być sobą i nie trzeba spełniać oczekiwań wszystkich dookoła. Wystarczy robić swoje, rozwijać się i po prostu iść przez życie z dobrym sercem.

Jakub Kiwior MIGUEL RIOPA AFP

