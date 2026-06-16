Wraca głośna afera, gwiazdor wezwany przez prokuraturę. "Będą konsekwencje"

Patryk Górski

Patryk Górski

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński przez lata pełnił funkcję medialnego włodarza federacji Prime MMA, a teraz może poważnie zaszkodzić swojemu dawnemu pracodawcy. Gwiazdor znany z występów we freak fightach właśnie został wezwany na przesłuchanie w sprawie "Kloszard Kombat" przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Znamy szczegóły.

Kasjusz 'Don Kasjo' Życiński w smokingu z muchą na tle plakatu z twarzą i szyją kobiety.
Kasjusz "Don" Kasjo" Życiński Artur Zawadzki/REPORTER East News

Wraca temat głośnej afery wokół turnieju "Kloszard Kombat", który miał się odbyć na Prime MMA 16, ale finalnie został odwołany przez organizację wskutek krytycznych głosów płynących ze świata polityki. Koncepcja wydarzenia polegała na tym, że do oktagonu w trakcie wieczoru miały wejść osoby w kryzysie bezdomności, bądź pogrążone w innych problemach życiowych.

Pomysł od razu wzbudził mnóstwo kontrowersji wśród społęczeństwa, a osobą, która nie mogła przejść obok niego obojętnie była wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. Posłanka zdecydowała się na naprawdę radykalny krok względem Prime MMA i złożyła przeciwko federacji pismo do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

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Gwiazdor freak fightów wezwany na przesłuchanie. Zaskakujący powód

Wiele wskazuje na to, że czynności procesowe wokół Kloszard Kombat nabierają tempa. W ostatnim czasie były medialny włodarz Prime MMA Kasjusz "Don Kasjo" Życiński poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, że został wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie w sprawie kontrowersyjnego turnieju.

- Dostałem zawiadomienie od Prokuratury we Wrocławiu w sprawie Kloszard Kombat. Mama mi właśnie wysłała, że mnie wzywają na przesłuchanie. Zobaczcie na jaką skalę to poszło - powiedział "Don Kasjo" w nagraniu na Instagramie.

Warto jednak odnotować, że mężczyzna od wielu miesięcy nie pełni już w Prime MMA żadnej funkcji, a nawet pozostaje skonfliktowany z częścią zarządu dawnego pracodawcy.

Niewykluczone, że ze względu na nienajlepsze relacje miedzy "Don Kajso" a Prime MMA, jego zeznania będą mogły zaszkodzić federacji. Sprawa dotycząca wydarzenia może się natomiast ciągnąć latami, wiec na potencjalne informacje o jej rozstrzygnięciu fani będą musieli poczekać.

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Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Prime MMA 8: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Arkadiusz Tańcula
Prime MMA 8: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Arkadiusz TańculaPRIME MMAmateriały prasowe
Ośmiu mężczyzn siedzi wokół nowoczesnego, podświetlanego stołu o trójkątnym kształcie, na tle dużego napisu PRIME umieszczonego na ścianie.
Prime MMAyoutube.com/@PRIMESHOWMMAmateriały prasowe
Kobieta z blond kręconymi włosami i okularami udziela wypowiedzi dziennikarzom, otoczona mikrofonami różnych stacji telewizyjnych, na tle flag z żółtymi gwiazdami na niebieskim tle; w prawym górnym rogu widoczne jest okrągłe wstawienie przedstawiające ...
Katarzyna Kotula, Prime MMA (w kółku)ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/YouTube/Prime MMAEast News


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