Wraca głośna afera, gwiazdor wezwany przez prokuraturę. "Będą konsekwencje"

Wraca temat głośnej afery wokół turnieju "Kloszard Kombat", który miał się odbyć na Prime MMA 16, ale finalnie został odwołany przez organizację wskutek krytycznych głosów płynących ze świata polityki. Koncepcja wydarzenia polegała na tym, że do oktagonu w trakcie wieczoru miały wejść osoby w kryzysie bezdomności, bądź pogrążone w innych problemach życiowych.

Pomysł od razu wzbudził mnóstwo kontrowersji wśród społęczeństwa, a osobą, która nie mogła przejść obok niego obojętnie była wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. Posłanka zdecydowała się na naprawdę radykalny krok względem Prime MMA i złożyła przeciwko federacji pismo do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Gwiazdor freak fightów wezwany na przesłuchanie. Zaskakujący powód

Wiele wskazuje na to, że czynności procesowe wokół Kloszard Kombat nabierają tempa. W ostatnim czasie były medialny włodarz Prime MMA Kasjusz "Don Kasjo" Życiński poinformował fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych o tym, że został wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie w sprawie kontrowersyjnego turnieju.

- Dostałem zawiadomienie od Prokuratury we Wrocławiu w sprawie Kloszard Kombat. Mama mi właśnie wysłała, że mnie wzywają na przesłuchanie. Zobaczcie na jaką skalę to poszło - powiedział "Don Kasjo" w nagraniu na Instagramie.

Warto jednak odnotować, że mężczyzna od wielu miesięcy nie pełni już w Prime MMA żadnej funkcji, a nawet pozostaje skonfliktowany z częścią zarządu dawnego pracodawcy.

Niewykluczone, że ze względu na nienajlepsze relacje miedzy "Don Kajso" a Prime MMA, jego zeznania będą mogły zaszkodzić federacji. Sprawa dotycząca wydarzenia może się natomiast ciągnąć latami, wiec na potencjalne informacje o jej rozstrzygnięciu fani będą musieli poczekać.

Prime MMA 8: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Arkadiusz Tańcula PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

Katarzyna Kotula, Prime MMA (w kółku) ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/YouTube/Prime MMA East News





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