Wpadka Zillmann podczas transmisji na żywo z Lesar. Zobaczył to cały świat

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Olimpijska medalistka, mistrzyni świata i Europy od lat udowadnia, że sport na najwyższym poziomie wymaga nie tylko siły fizycznej, ale też ogromnej determinacji, waleczności i odwagi w podejmowaniu kolejnych wyzwań. Katarzyna wielokrotnie podkreślała, że nie lubi stać w miejscu, dlatego jesienią postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i przyjęła propozycję udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Dla zawodniczki przyzwyczajonej do treningów na wodzie parkiet taneczny był zupełnie nowym światem.

To właśnie tam narodziło się zamieszanie wokół jej relacji z Janją Lesar. Jako pierwsza jednopłciowa para kobieca w historii polskiej edycji show przyciągnęły ogromną uwagę widzów. Choć nie sięgnęły po Kryształową Kulę, ich występy były szeroko komentowane, głównie za sprawą wyraźnej chemii, odważnych choreografii i pojawiających się na parkiecie... pocałunków. Po finale plotki tylko przybrały na sile, gdy do sieci trafiły zdjęcia z imprezy kończącej program, pokazujące czułość między Zillmann a Lesar. Tego samego dnia Julia Walczak poinformowała o rozstaniu z wioślarką, a wkrótce potem Janja wyznała, że zakończyła swój ponad 20-letni związek z narzeczonym, Krzysztofem Hulbojem.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar robiły transmisję na żywo, gdy stało się to. "O nie!"

Choć tancerka przyznawała, że Katarzyna Zillmann miała wpływ na jej decyzję, podkreślała jednocześnie, że trudno jednoznacznie określić ich relację. Pewne jest jednak to, że nawet po zakończeniu programu panie utrzymują bardzo bliskie kontakty, publikują wspólne zdjęcia z sali tanecznej i regularnie spędzają ze sobą czas.

Jednym z takich momentów był ostatni live w mediach społecznościowych. Podczas transmisji Katarzyna Zillmann przypadkowo pokazała obraz wiszący w jej mieszkaniu - romantyczny kadr z sali tanecznej, przedstawiający moment zbliżenia jej i Janji. "O nie! Nie możesz tam stać, bo tam jest niespodzianka! Ale i tak już widzieli…" - zareagowała spanikowana wioślarka.

Później, wtulone w siebie, czytały wiersze od fanów, żartowały z "bezrobotnej" Janji utrzymywanej przez Katarzynę, komplementowały jej gotowanie i śmiały się z kawowych niepowodzeń. Na koniec Lesar pochwaliła się pluszakiem od wielbicieli, ozdobionym kokardką i dwiema paprykami.

