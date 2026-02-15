Wpadka Szczęsnego, żona wszystko ujawniła. Wystarczyła chwila nieuwagi
Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna dbają o swoją miłość i starają się ją pielęgnować. Na walentynki bramkarz Barcelony postanowił zapewnić swojej ukochanej niezapomniany wieczór. W pewnym momencie doszło jednak do wpadki. Piosenkarka nie hamowała się i postanowiła podzielić się nią z całym światem.
Szczęśni mocno skupiają się na swojej rodzinie. Piłkarz FC Barcelona chciał kończyć karierę m.in. ze względu na swoich bliskich. Ostatecznie jednak postanowił wrócić do zawodu, a jego żona stara się spełniać we własnej artystycznej wizji i wydaje od czasu do czasu kolejne single.
Wojciech Szczęsny zorganizował żonie walentynki
Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są ze sobą od lat, a wciąż lubią zakochiwać się w sobie na nowo i organizować sobie czas w taki sposób, jakby byli nastolatkami. Na walentynki bramkarz postanowił zabrać swoją wybrankę na koncert, a potem do kina.
Marina pokazała nagranie z koncertu piosenkarki Raye, która na co dzień pracuje nad muzyką z gatunki electropopu i R&B. Jej album, "My 21st Century Blues", wydany w 2023 roku zajął w notowaniach w jej rodzinnej Wielkiej Brytanii miejsce drugie. Widać, że para bardzo dobrze bawiła się na tym muzycznym wydarzeniu.
Wojciech Szczęsny z wpadką. Marina wyjaśniła
Ten piękny wieczór nie obył się jednak bez wpadek. Wojciech Szczęsny zabrał małżonkę na "Wichrowe wzgórza" i choć, jak sam przyznał, film mu się podobał, to niestety, w pewnym momencie sportowiec przysnął.
"Mój mąż zabiera mnie na walentynki na Wichrowe wzgórza i ucina komara. Mimo wszystko powiedział, że ku jego zaskoczeniu, film mu się całkiem podobał. Kocham" - napisała na Instagramie Marina. Wydaje się więc, że wieczór okazał się być dla obojga bardzo miły.