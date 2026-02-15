Wpadka Szczęsnego, żona wszystko ujawniła. Wystarczyła chwila nieuwagi

Anna Dymarczyk

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna dbają o swoją miłość i starają się ją pielęgnować. Na walentynki bramkarz Barcelony postanowił zapewnić swojej ukochanej niezapomniany wieczór. W pewnym momencie doszło jednak do wpadki. Piosenkarka nie hamowała się i postanowiła podzielić się nią z całym światem.

Marina, Wojciech Szczęsny
Marina, Wojciech SzczęsnyPiętka MieszkoAKPA

Szczęśni mocno skupiają się na swojej rodzinie. Piłkarz FC Barcelona chciał kończyć karierę m.in. ze względu na swoich bliskich. Ostatecznie jednak postanowił wrócić do zawodu, a jego żona stara się spełniać we własnej artystycznej wizji i wydaje od czasu do czasu kolejne single.

Wojciech Szczęsny zorganizował żonie walentynki

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny są ze sobą od lat, a wciąż lubią zakochiwać się w sobie na nowo i organizować sobie czas w taki sposób, jakby byli nastolatkami. Na walentynki bramkarz postanowił zabrać swoją wybrankę na koncert, a potem do kina.

Marina pokazała nagranie z koncertu piosenkarki Raye, która na co dzień pracuje nad muzyką z gatunki electropopu i R&B. Jej album, "My 21st Century Blues", wydany w 2023 roku zajął w notowaniach w jej rodzinnej Wielkiej Brytanii miejsce drugie. Widać, że para bardzo dobrze bawiła się na tym muzycznym wydarzeniu.

Wojciech Szczęsny z wpadką. Marina wyjaśniła

Ten piękny wieczór nie obył się jednak bez wpadek. Wojciech Szczęsny zabrał małżonkę na "Wichrowe wzgórza" i choć, jak sam przyznał, film mu się podobał, to niestety, w pewnym momencie sportowiec przysnął.

"Mój mąż zabiera mnie na walentynki na Wichrowe wzgórza i ucina komara. Mimo wszystko powiedział, że ku jego zaskoczeniu, film mu się całkiem podobał. Kocham" - napisała na Instagramie Marina. Wydaje się więc, że wieczór okazał się być dla obojga bardzo miły.

Ekran relacji na Instagramie z profilu marina_official, z tekstem opisującym wyjście na walentynki i osobistą opinią o filmie 'Miłosne wzgórza', na ekranie widoczna ciemność lub bardzo słabo oświetlona scena.
Marina Łuczenko-Szczęsna wyjawiła, co zdarzyło się w kinieInstagram/marina_official ESP/Instagram

Zobacz również:

Na zdjęciu Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny
Sportowe życie

Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna
Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-SzczęsnaMICHAL PIESCIUK/NEWSPIX.PL, Grzegorz WajdaReporter
Marina, Wojciech SzczęsnyVIPHOTO/East News, UrbanandsportAFP
