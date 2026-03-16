Sebastian Fabijański to postać, którą widzowie w Polsce kojarzą przede wszystkim z aktorstwem. 32-latek przez lata pojawiał się w filmach i serialach, budując rozpoznawalność w świecie kina i telewizji. Kilka lat temu zaskoczył jednak fanów sportu, gdy zdecydował się spróbować swoich sił w zupełnie innej dziedzinie - wszedł do świata freak fightów i stoczył kilka walk w federacji Fame MMA, dzięki czemu poznała go również publiczność śledząca sporty walki.

Niedawno Fabijański postanowił ponownie wyjść ze swojej strefy komfortu. Przyjął propozycję udziału w najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie partneruje mu tancerka Julia Suryś, a ich występy od początku wzbudzają duże emocje - zarówno wśród widzów, jak i jurorów, którzy doceniają ogrom pracy włożonej w treningi.

Pechowy upadek Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Niestety tuż przed niedzielnym odcinkiem aktor przekazał niepokojące informacje dotyczące swojego zdrowia. Okazało się, że zaczęły dokuczać mu poważne problemy i konieczna była wizyta u fizjoterapeuty. Mimo to w niedzielny wieczór wydawało się, że wszystko jest już pod kontrolą. Fabijański wyszedł na parkiet i zaprezentował się naprawdę dobrze. Niestety pod sam koniec występu doszło do bolesnej sytuacji - w ostatniej sekwencji choreografii 32-latek niefortunnie się poślizgnął i upadł na kolano. Na jego twarzy od razu pojawił się wyraźny grymas bólu, co wychwyciły telewizyjne kamery. Do Fabijańskiego natychmiast podszedł Krzysztof Ibisz i zapytał, czy wszystko jest w porządku. "No zobaczymy" - odpowiedział aktor.

Choć wpadka ta mogła wpłynąć na oceny jury, sędziowie wcale nie skupili się na niefortunnym upadku Fabijańskiego. Za paso doble do przeboju "Po co" on i Julia Suryś otrzymali 48 punktów (punkty przyznawała także gwiazda główna niedzielnego odcinka - Kayah) i bez problemu awansowali do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Z marzeniami o Kryształowej Kuli pożegnali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

Sebastian Fabijański w programie "Taniec z gwiazdami" Adam Jankowski East News

Sebastian Fabijański i Julia Suryś Wojciech Olkusnik East News

Sebastian Fabijański i jego taneczna partnerka, Julia Suryś Wojciech Olkusnik East News

