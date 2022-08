Przemysław Babiarz może poszczycić się wieloletnią karierą dziennikarską i komentatorską oraz relacjonowaniem wielu ważnych wydarzeń sportowych. Teraz powierzono mu komentowanie mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Jego głos można było usłyszeć podczas finału biegu mężczyzn na 5 000 metrów.

Co prawda w konkurencji nie startował żaden Polak, ale Babiarz znalazł sposób, by nawiązać do wydarzeń sprzed lat, kiedy to triumf na tym dystansie święcił Sławomir Majusiak. W 1990 roku zdobył brązowy medal ME.

Szybka kontra. Kurski i Babiarz gwarancją medalu dla Polaka. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Przemysław Babiarz zaliczył wpadkę. Pozdrowił na wizji nieżyjącego Sławomira Majusiaka

Babiarz uznał, że to dobry moment, by na antenie TVP pozdrowić... Sławomira Majusiaka. Rzecz w tym, że lekkoatleta nie żyje. Zmarł w grudniu 2021 roku po upadku z dachu czterokondygnacyjnej kamienicy. Jego córka poinformowała wówczas o tym, że ojciec zmagał się z depresją . "Jestem jego córką i cały rok przy nim byłam, gdy problemy były, do ostatniego dnia walczyłam, aby mu pomóc… Nie zostawiłam go z tymi problemami, ale depresja to straszna choroba" - pisała w mediach społecznościowych.

Komentowany przez Przemysława Babiarza bieg wygrał ostatecznie Jakob Ingebrigtsen. Jego zwycięstwo trudno przyćmić, ale o wpadce dziennikarza jest bardzo głośno. Nie brakuje głosów, że coś takiego nigdy nie powinno wydarzyć się na wizji.

Przemysław Babiarz / Stanislaw Krzywy/Newspix.pl / Newspix

To nie pierwsza wtopa Babiarza. O tym było głośno

To nie pierwsza antenowa wpadka 58-letniego komentatora. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie nie wiedział, że to nie Natalia Czerwonka a Aleksandra Król jest chorążą polskiej reprezentacji . Sporo kontrowersji wzbudził też jego komentarz po olimpijskim medalu dla Dawida Kubackiego . Zasugerował, że do sukcesu skoczka przyczynił się fakt transmisji zawodów na antenie TVP. W podobnym tonie wypowiedział się Jacek Kurski.

Po tym zalała ich fala krytyki. Zareagowała nawet żona sportowca . "Mój osobisty mąż zdobył medal IO tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeniom oraz całemu tabunowi ludzi, którzy (może nie wszyscy - nie wiem) nie patrzą na to, gdzie była transmisja" - wyjaśniła.

Z kolei całkiem niedawno głośno było też o innej wypowiedzi Przemysława Babiarza na wizji . Zdenerwował się, że telewizja nie pokazała na żywo osiągnięcia Tobi Amusan, która na mistrzostwach świata w Eugene pobiła rekord świata w biegu na100 metrów przez płotki . Dziennikarz prosił widzów o interwencję. "Szanowni Państwo, jest to jakiś sposób, żeby nie pokazać rekordu świata. Proszę dzwonić. Paweł Jeż to jest nasz dzisiejszy wydawca" - namawiał.