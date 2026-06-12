Wpadka na ceremonii otwarcia mundialu. Huczy o "fałszywej" Shakirze

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 oficjalnie rozpoczęte. Na wstępie kibice mieli okazję obejrzeć dwa mecze: Meksyk - RPA (2:0) oraz Korea Południowa - Czechy (2:1). Poprzedziła je ceremonia otwarcia imprezy. Na scenę weszła Shakira, a wokół jej występu rozgorzała dyskusja. Niektórzy przekonują, że tak naprawdę wokalistkę zastąpiła sobowtórka.

To nie Shakira wystąpiła na otwarciu mundialu? Fani skonsternowani

Piosenka Shakiry została już po raz czwarty wybrana utworem przewodnim mundialu. Jej "Hips Don't Lie" zabrzmiało w Niemczech (2006), "Waka Waka" było hitem MŚ 2010, przebój "La La La" grany był w Brazylii (2014), a teraz występuje na turnieju z "Dai Dai". Kolumbijka razem z Burna Boy weszła na scenę na ceremonii otwarcia imprezy.

Nagrania z wykonem błyskawicznie rozprzestrzeniły się po sieci, a internauci dopatrzyli się drobnej wpadki. "Shakira zgubiła choreografię. Kocham ją, podniosła się jak bogini" - opisuje jeden z użytkowników. "Pomyliła kroki" - wtóruje inny, udostępniając wideo.

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"A to jeszcze po pełnej próbie", "Dosłownie. Prawie nikt nie zauważył tego na żywo", "Zorientowałem się, ale nie wyglądało aż tak źle" - komentują pomyłkę internauci. Inni wskazują na użycie playbacku.

Mam nadzieję, że się nie obrażą, ale powinni zmienić osobę, która stoi za ich miksami. Playback jest dość zauważalny i są dobre momenty, żeby jeszcze bardziej zamaskować zmianę. Okropne, i to widać przez całą trasę i ich ostatnie występy

Do tego duża grupa przekonuje, że tak naprawdę na scenie wcale nie pojawiła się Shakira. "Shakira nigdy nie pomyliłaby choreografii", "Ta dziwna mina, wygląda jak sobowtór", "To nie Shakira, a jej sobowtór", "Czy nie zdaliście sobie sprawy, że to nie ona? To dublerka", "To fałszywa Shakira", "Wcisnęli nam kota w worku" - twierdzą.

Sprawa stała się na tyle głośna, że w mediach społecznościowych rozpoczęto bardziej dogłębne analizy wyglądu kolumbijskiej wokalistki. Niektórzy są pewni, że przed kibicami wystąpiła prawdziwa Shakira, lecz zmieniona świeżo wykonanymi zabiegami medycyny estetycznej.

"Po przeprowadzeniu dokładnego dochodzenia w sprawie plotek, że osoba, która pojawiła się dzisiaj, nie jest Shakirą, powiem wam, co twierdzą fani-specjaliści: zapewniają, że to właśnie ona" - rozpoczyna analizę jeden z fanów.

"Wspominają o bliźnie na czole. Poza tym Shakira wygląda na wysoką, ponieważ ma na sobie tenisówki z wyższą podeszwą. Wydaje się też szczuplejsza. Jeśli chodzi o jej twarz, uważają, że obrzęk przypisywany botoksowi byłby dodatkowym czynnikiem i że to wyjaśniałoby noszenie okularów" - podsumowuje, publikując na dowód zdjęcia.

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