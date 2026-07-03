Wpadka na antenie TVP. Lawina komentarzy. W tle znajomość z szefem FIFA

W czwartkowy wieczór Hiszpanie i Austriacy zmierzyli się w 1/16 finału tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Podopieczni Ralfa Rangnicka, choć starali się jak mogli, nie dali rady ekipie Luisa de la Fuente. Hiszpanie już w pierwszej połowie spotkania rozpoczęli swój koncert bramek. W 36. minucie na listę strzelców wpisał się Mikel Oyarzabal. Kolejne bramki Hiszpanie dopisali na swoje konto w drugiej połowie - najpierw golkipera rywali przechytrzył Pedro Porro, a następnie drugą tego wieczoru bramkę zdobył Mikel Oyarzabal. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:0 i awansem Hiszpanów do 1/8 finału mundialu.

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Rosalia na meczu Hiszpania - Austria. Jacek Laskowski pomylił ją z księżniczką Eleonorą

Starcie z Austriakami z trybun stadionu w Los Angeles oglądała z zapartym tchem Rosalia. Hiszpańska artystka pojawiła się jako gość specjalny, a jeszcze przed pierwszym gwizdkiem widziana była z szefem FIFA, Giannim Infantino, oraz prezydentem hiszpańskiej federacji piłkarskiej, Rafaelem Lozanem. Kamery telewizyjne w trakcie meczu pokazywały ją kilkukrotnie, co szybko zauważyli także komentatorzy TVP. Jacek Laskowski popełnił ogromną gafę i omyłkowo wziął artystkę za następczynię hiszpańskiego tronu, księżniczkę Eleonorę. Kiedy w 85. minucie spotkania Lamine Yamala na boisku zmieniał Gavi, komentator pokusił się o wymowny komentarz, nawiązując do pogłosek krążących jakiś czas temu w mediach.

"Wszedł na boisko Gavi, a zdaje się księżniczka była na trybunach. Kolega Gavi nam się wciska do dynastii Burbonów" - oznajmił. Wkrótce potem Laskowski poinformowany został, że zasiadającą na trybunach kobietą wcale nie jest księżniczka Eleonora, a Rosalia.

Artystka z Sant Esteve Sesrovires na mecz Hiszpanów ubrała białą koszulkę reprezentacji Hiszpanii z 1994 roku, a na głowie miała przewiązany hiszpański szalik.

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Hiszpanie w czwartek zapewnili sobie awans do 1/8 finału, w którym zmierzą się z reprezentacją Portugalii. Starcie dwóch europejskich gigantów zaplanowano na poniedziałek, 6 lipca. Pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 21.00 czasu polskiego. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

Po tym strzale wszyscy złapali się za głowy. Pudło mundialu. Jak tego nie trafił?

Rosalia Zabulon Laurent/ABACA/Abaca/East News East News

Gavi i Mikel Oyarzabal CHEN Yichen East News

Hiszpania - Austria CHARLOTTE WILSON AFP





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