Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wpadka Kozidrak na scenie, ludzi aż zamurowało. Nie tak to miało wyglądać

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Podczas występu na Gali Mistrzów Sportu Beata Kozidrak zaliczyła drobną wpadkę, którą szybko wybaczyli fani. Jednak nie wszyscy widzowie byli tak wyrozumiali. Pojawiła się fala mniej przychylnych komentarzy. Zaskoczeni internauci wytykają artystce nie tylko pomyłkę w wykonie, ale znacznie więcej. Nie mają dla niej litości.

Kobieta ubrana w elegancki, biały żakiet śpiewa do mikrofonu na scenie, w tle widoczne niebieskie światła oraz elementy scenografii koncertowej.
Beata Kozidrak na Gali Mistrzów SportuPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Poznaliśmy laureatów Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, która dokonała rzeczy wybitnej i historycznej, zdobywając trzy medale w kajakarstwie górskim na jednych mistrzostwach świata. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli kolejno Iga Świątek (tenis), Wilfredo Leon (siatkówka), Bartosz Zmarzlik (żużel), Robert Kubica (automobilizm), Maria Żodzik (lekkoatletyka), Robert Lewandowski (piłka nożna), Mateusz Ponitka (koszykówka), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) i Mikołaj Marczyk (automobilizm).

Galę uświetniły występy popularnych wykonawców. Swój hit "Na szczycie" wykonał Grubson, na scenie pojawiły się również Julia Wieniawa (zaśpiewała "Kocham" z jej niedawno wydanego albumu "Światłocienie") i Beata Kozidrak (z popularną "Białą Armią"). To właśnie jej występ wywołał falę komentarzy.

Zobacz również:

Klaudia Zwolińska, Iga Świątek
Sportowe życie

Burza po ogłoszeniu wyników na Sportowca Roku. Nawet Zwolińska była w szoku

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Lawina komentarzy po występie Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu

    Beata Kozidrak jest niezwykle doświadczoną artystką, z hitami, sukcesami i wieloma scenicznymi występami na koncie. Jednak i jej, co naturalne, zdarzają się słabsze momenty i drobne wpadki. Jednej z nich nie uniknęła podczas występu na Gali Mistrzów Sportu. Pomyliła tekst w "Białej Armii", lecz nie tylko to zwróciło uwagę czujnych widzów.

    Gdy na profilu Kozidrak i TVP pojawiło się nagranie z wykonu, wpis zalała fala komentarzy. Wytknięto akcenty wokalne, a nawet te związane z doborem kreacji. I nie tylko. "Stylizacja lepsza niż zazwyczaj, proporcje trochę lepsze, ale dalej szyi brak. W sensie, ta stylizacja to jeszcze podkreśla. A już byłoby całkiem spoko", "Kto Pani Beacie zrobił tak niedopasowany do urody makijaż", "Brwi od szklanki, kostium ciężki i sztywny ledwo się poruszała. Kto zrobił pani Beacie taką krzywdę?", "Chyba pora zejść ze sceny", "Ledwo śpiewała, myliła tekst śpiewany od lat" - piszą internauci.

    Są jednak tacy, którzy stoją za Kozidrak murem. Im występ się podobał. "Beeeeetiiiiii" - zachwycił się kolega po fachu, Michał Szpak. "Królowa jest jedna", "Zjawiskowa", "Piękna, wspaniała Beatka", "Pomyliła wers, ale to znak, że śpiewa na żywo, a śpiewa nieziemsko", "Klimat i wspomnienia" - podsumowują fani.

    Zobacz również:

    Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski nagle ogłosił ws. żony i końca kariery. Przemówił do Anny

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Piłka Ręczna Koszalin - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Kobieta w blond peruce w białym eleganckim płaszczu śpiewa do mikrofonu na profesjonalnie oświetlonej scenie. W tle widoczne są jasne światła oraz odblaskowe elementy scenografii podkreślające dynamiczną atmosferę występu.
    Beata Kozidrak na Gali Mistrzów SportuMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl
    Kobieta w długiej, eleganckiej białej sukni śpiewa na dużej scenie z nowoczesnym oświetleniem i okrągłą platformą, w tle abstrakcyjne wzory świetlne.
    Beata Kozidrak na Gali Mistrzów SportuMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja