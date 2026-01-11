Wpadka Kozidrak na scenie, ludzi aż zamurowało. Nie tak to miało wyglądać

Poznaliśmy laureatów Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, która dokonała rzeczy wybitnej i historycznej, zdobywając trzy medale w kajakarstwie górskim na jednych mistrzostwach świata. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli kolejno Iga Świątek (tenis), Wilfredo Leon (siatkówka), Bartosz Zmarzlik (żużel), Robert Kubica (automobilizm), Maria Żodzik (lekkoatletyka), Robert Lewandowski (piłka nożna), Mateusz Ponitka (koszykówka), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) i Mikołaj Marczyk (automobilizm).

Galę uświetniły występy popularnych wykonawców. Swój hit "Na szczycie" wykonał Grubson, na scenie pojawiły się również Julia Wieniawa (zaśpiewała "Kocham" z jej niedawno wydanego albumu "Światłocienie") i Beata Kozidrak (z popularną "Białą Armią"). To właśnie jej występ wywołał falę komentarzy.

Lawina komentarzy po występie Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu

Beata Kozidrak jest niezwykle doświadczoną artystką, z hitami, sukcesami i wieloma scenicznymi występami na koncie. Jednak i jej, co naturalne, zdarzają się słabsze momenty i drobne wpadki. Jednej z nich nie uniknęła podczas występu na Gali Mistrzów Sportu. Pomyliła tekst w "Białej Armii", lecz nie tylko to zwróciło uwagę czujnych widzów.

Gdy na profilu Kozidrak i TVP pojawiło się nagranie z wykonu, wpis zalała fala komentarzy. Wytknięto akcenty wokalne, a nawet te związane z doborem kreacji. I nie tylko. "Stylizacja lepsza niż zazwyczaj, proporcje trochę lepsze, ale dalej szyi brak. W sensie, ta stylizacja to jeszcze podkreśla. A już byłoby całkiem spoko", "Kto Pani Beacie zrobił tak niedopasowany do urody makijaż", "Brwi od szklanki, kostium ciężki i sztywny ledwo się poruszała. Kto zrobił pani Beacie taką krzywdę?", "Chyba pora zejść ze sceny", "Ledwo śpiewała, myliła tekst śpiewany od lat" - piszą internauci.

Są jednak tacy, którzy stoją za Kozidrak murem. Im występ się podobał. "Beeeeetiiiiii" - zachwycił się kolega po fachu, Michał Szpak. "Królowa jest jedna", "Zjawiskowa", "Piękna, wspaniała Beatka", "Pomyliła wers, ale to znak, że śpiewa na żywo, a śpiewa nieziemsko", "Klimat i wspomnienia" - podsumowują fani.

Beata Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

