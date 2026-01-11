Wpadka Kozidrak na scenie, ludzi aż zamurowało. Nie tak to miało wyglądać
Podczas występu na Gali Mistrzów Sportu Beata Kozidrak zaliczyła drobną wpadkę, którą szybko wybaczyli fani. Jednak nie wszyscy widzowie byli tak wyrozumiali. Pojawiła się fala mniej przychylnych komentarzy. Zaskoczeni internauci wytykają artystce nie tylko pomyłkę w wykonie, ale znacznie więcej. Nie mają dla niej litości.
Poznaliśmy laureatów Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Sportowcem Roku ogłoszono Klaudię Zwolińską, która dokonała rzeczy wybitnej i historycznej, zdobywając trzy medale w kajakarstwie górskim na jednych mistrzostwach świata. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli kolejno Iga Świątek (tenis), Wilfredo Leon (siatkówka), Bartosz Zmarzlik (żużel), Robert Kubica (automobilizm), Maria Żodzik (lekkoatletyka), Robert Lewandowski (piłka nożna), Mateusz Ponitka (koszykówka), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) i Mikołaj Marczyk (automobilizm).
Galę uświetniły występy popularnych wykonawców. Swój hit "Na szczycie" wykonał Grubson, na scenie pojawiły się również Julia Wieniawa (zaśpiewała "Kocham" z jej niedawno wydanego albumu "Światłocienie") i Beata Kozidrak (z popularną "Białą Armią"). To właśnie jej występ wywołał falę komentarzy.
Lawina komentarzy po występie Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu
Beata Kozidrak jest niezwykle doświadczoną artystką, z hitami, sukcesami i wieloma scenicznymi występami na koncie. Jednak i jej, co naturalne, zdarzają się słabsze momenty i drobne wpadki. Jednej z nich nie uniknęła podczas występu na Gali Mistrzów Sportu. Pomyliła tekst w "Białej Armii", lecz nie tylko to zwróciło uwagę czujnych widzów.
Gdy na profilu Kozidrak i TVP pojawiło się nagranie z wykonu, wpis zalała fala komentarzy. Wytknięto akcenty wokalne, a nawet te związane z doborem kreacji. I nie tylko. "Stylizacja lepsza niż zazwyczaj, proporcje trochę lepsze, ale dalej szyi brak. W sensie, ta stylizacja to jeszcze podkreśla. A już byłoby całkiem spoko", "Kto Pani Beacie zrobił tak niedopasowany do urody makijaż", "Brwi od szklanki, kostium ciężki i sztywny ledwo się poruszała. Kto zrobił pani Beacie taką krzywdę?", "Chyba pora zejść ze sceny", "Ledwo śpiewała, myliła tekst śpiewany od lat" - piszą internauci.
Są jednak tacy, którzy stoją za Kozidrak murem. Im występ się podobał. "Beeeeetiiiiii" - zachwycił się kolega po fachu, Michał Szpak. "Królowa jest jedna", "Zjawiskowa", "Piękna, wspaniała Beatka", "Pomyliła wers, ale to znak, że śpiewa na żywo, a śpiewa nieziemsko", "Klimat i wspomnienia" - podsumowują fani.