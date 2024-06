Woźniak-Starak podzieliła się radością ze światem. Spływają gratulacje

Agnieszka Woźniak-Starak: Tak wygląda jej życie po rodzinnej tragedii

Gwiazda znana jest ze swej wielkiej miłości do czworonogów, co udowodniła wielokrotnie, angażując się w liczne akcje charytatywne. Większość czasu zaczęła spędzać też wśród natury, przenosząc się do domku na Mazurach. Niedaleko jej posiadłości znajduje się słynna stadnina Ferensteinów w Gałkowie, którą prowadzą rodzice żony Piotra Kraśki .

Woźniak-Starak nie przestaje zaskakiwać fanów. "Witaj w rodzinie"

"Będzie mieszkał na Mazurach, to będzie jego główna siedziba, u Karoliny Ferenstein-Kraśko, więc będzie miał bardzo dobrą opiekę. Czekałam na konia mojego życia. Planowałam to od paru lat, ale to nie jest, że wchodzisz do salonu samochodowego, wybierasz konia. (...) Miałam różne podejścia i tak trochę ten temat zostawiłam i właśnie jak coś odpuścisz, to wtedy staje się cud. Ja na tego mojego konia trafiłam właśnie teraz. Śmieję się, że mam totalną obsesję na jego punkcie. Zajmuje on wszystkie moje myśli i bardzo chciałabym być z powrotem w stajni" - mówiła w rozmowie z Plotkiem.