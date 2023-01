Minęły czasy, kiedy to Wojciech Gola kojarzony był głównie z udziałem w kontrowersyjnym programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Dziś znany jest także jako jeden z włodarzy federacji FAME MMA. To nie pierwsza jego styczność ze sportem. Przed laty wyczynowo jeździł na rowerze, był też mistrzem Polski i Czech we freestyle'owej jeździe na snowboardzie i nartach.

Jednak ostatnio było o nim głośno w zupełnie innym kontekście. Spekulowano o jego rzekomym związku z aktorką znaną z serialu "Barwy szczęścia", Wiktorią Gąsiewską . Tych dwoje było widzianych razem na finale Speed Games. Pogłoski podsycił sam Gola, który publicznie entuzjastycznie wypowiadał się na temat 23-latki.

"Uważam, że Wiktoria to jest wspaniała dziewczyna. To bardzo pozytywna, radosna osoba. Wszędzie jest jej pełno. Jest to moja dobra koleżanka. Jest bardzo atrakcyjna. Wiele osób myśli, że ja wolę takie dziewczyny sztuczne, a jednak ja bardziej wolę delikatne kobiety" - opowiadał w "JastrząbPost" przed kilkoma miesiącami.

Teraz dziennikarka portalu raz jeszcze zapytała go o Wiktorię. Co miał do powiedzenia?

Kamil Kraska przed FEN 44: W przygotowaniach nie dało się już nic zmienić. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wojciech Gola zabrał głos na temat związku Wiktorii Gąsiewskiej i Jaspera Sołtysiewicza. "Trzymam za nich kciuki"

Wojciech Gola nie rezygnuje z show-biznesowych wypadów. Ostatnio wybrał się na premierę filmu "Pokusa" w reżyserii Marii Sadowskiej. Przy tej okazji uciął sobie krótką pogawędkę z "JastrząbPost". Pytany o nowy związek Wiktorii Gąsiewskiej przekonywał, że cieszy go jej szczęście. Jego zdaniem ona i Jasper Sołtysiewicz doskonale do siebie pasują.

"Trzymam za nich kciuki. Myślę, że oni pasują do siebie bardzo. Myślę, że im się fajnie układa. Wiktoria jest szczęśliwa, Jasper też wygląda na fajnego gościa" - stwierdził. Przyznał, że teraz już nie spędza z aktorką tyle czasu, co wcześniej. "Teraz jest w związku, to z tym spotykaniem różnie… Zresztą, teraz jest taki młyn, że ciężko znaleźć czas. Ostatnio dużo się dzieje, ale to bardzo dobrze" - wyjaśnił.

Dziś skupia się na FAME MMA i swoich projektach.

Wojciech Gola na premierze filmu "Pokusa" / Jacek Kurnikowski / AKPA

Wojciech Gola i Wiktoria Gąsiewska na finale Speed Games / Baranowski / AKPA

Wojciech Gola i Wiktoria Gąsiewska / East News

Wiktoria Gąsiewska / Jacek Kurnikowski / AKPA