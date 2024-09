Wojewódzki zdębiał, gdy usłyszał o mieszkaniu Fornala. Siatkarz mówił też o pieniądzach

Tomasz Fornal dostaje spore pieniądze za grę w siatkówkę

Kuba Wojewódzki był bardzo ciekaw, czy można spokojnie przeżyć za grę w siatkówkę i czy opłaca się to robić. Fornal stwierdził, że jak najbardziej, trzeba być tylko dobrym w tym, co się robi. Wyjaśnił, że dzięki zarobionym pieniądzom, jeśli dobrze się je zainwestuje, nie trzeba będzie martwić się o finanse po zakończeniu kariery sportowej .

"Jeżeli jesteś dobrym zawodnikiem na świecie, to jesteś w stanie zarobić takie pieniądze, które zapewnią ci przyszłość po karierze. Jeżeli rozsądnie ulokujesz gotówkę i pieniądze, które zarobisz, to jesteś w stanie zapewnić sobie przyszłość " - tłumaczył. Dodał, że w ogarnianiu finansów pomaga mu tata.

Tomasz Fornal ujawnił prawdę o swoim mieszkaniu. Wojewódzki nie mógł uwierzyć

Tłumaczył, że oszczędności nie wydaje na ferrari czy jacht, wolałby włożyć to, co zarobił, w kawalerkę. Wojewódzki od razu zapytał, czy to oznacza, że Fornal mieszka w kawalerce, bo w to nie mógłby uwierzyć. Siatkarz wyjaśnił, że ma 50-metrowe mieszkanie w Jastrzębiu, w którym czuje się bardzo dobrze.