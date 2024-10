Wojciech Szczęsny w sierpniu nagle ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery, jednak już kilka tygodni później w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że są spore szanse na powrót polskiego golkipera na boisko. Ofertę nie do odrzucenia złożyła 34-latkowi FC Barcelona , która znalazła się w trudnej sytuacji po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał potwornej kontuzji. Gdy stało się jasne, że Niemiec nie wróci szybko na boisko, "Blaugrana" postanowiła poprosić o pomoc emerytowanego Polaka. Ten w 2022 roku pokazał całemu światu, że zasługuje na miano jednego z najlepszych bramkarzy, skutecznie broniąc ataków m.in. Leo Messiego podczas mundialu w Katarze.

Choć z początku były już reprezentant Polski dość sceptycznie podchodził do tego tematu i dawał do zrozumienia, że zachęty ze strony katalońskiego klubu na niego nie działają, ostatecznie jednak skusił się na ofertę wicemistrza Hiszpanii. 2 października podpisał on kontrakt, a teraz z niecierpliwością czeka na debiut w barwach jednego z najmocniejszych hiszpańskich klubów.