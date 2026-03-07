Szczęsny lubi spędzać czas ze swoim synem. Liam postanowił w pewnym sensie pójść w ślady taty i również marzy o piłkarskiej karierze. Póki co jednak nie ma żadnego zamiaru próbować swoich sił jako bramkarz. Na jego instagramowym profilu prowadzonym przez rodziców młody zawodnik chwalił się swoimi umiejętnościami na boisku. Widać, że póki co radzi sobie znakomicie.

Wojciech Szczęsny zagrał z synem w grę

Na instagramowym profilu belgijskiej influencerki, Celine Dept, pojawiło się nagranie z gry, w jaką zagrała z Wojciechem Szczęsnym i jego synem, Liamem. Bramkarz i influencerka mieli być uczestnikami, a Liam - sędzią. Ich zadaniem było podawać nazwiska piłkarzy z podanych krajów. Kto był pierwszy lub odpowiedział poprawnie, ten unikał kary, czyli pstryknięcia w ucho.

Pojawiały się pytania dotyczące różnych krajów i Szczęsny wymieniał się z Dept pod względem wiedzy i prędkości. Przy okazji Polski oboje wypowiedzieli nazwisko Szczęsnego, to Belgijka była jednak szybsza.

Szczęsny odpowiedział poprawnie, a został ukarany

Co jednak ciekawe, wpadka zdarzyła się już na samym początku. Zapytano Szczęsnego i Dept o piłkarza grającego dla Brazylii. Bramkarz od razu podał nazwisko Ronaldo i... dostał w ucho od swojego syna. Wtedy musiał upomnieć Liama, że jest też brazylijski Ronaldo. Jego syn usłuchał i ukarał klęczącą obok Dept.

Wideo szybko stało się hitem i w ciągu nieco ponad dwóch godzin dorobiło się ponad 95 tys. polubień i mnóstwa komentarzy. Wiele osób zachwyconych było humorem Szczęsnego i pomysłem na samo nagranie. Zdaje się, że to nie koniec współpracy Dept i piłkarza FC Barcelony.

