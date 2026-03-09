Wojciech Szczęsny zmierzył się z kobietą. Nagranie trafiło do sieci

Wojciech Szczęsny od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. Bramkarz przez długi czas był filarem reprezentacji Polski i występował w czołowych europejskich klubach. W 2024 roku golkiper ogłosił zakończenie kariery, jednak jego sportowa emerytura nie potrwała długo. Doświadczony zawodnik szybko wrócił na boisko i dziś jest zawodnikiem FC Barcelona.

Choć w obecnych rozgrywkach Szczęsny rzadko pojawia się na murawie w oficjalnych meczach, wciąż pozostaje w rytmie treningowym. Jednocześnie kibice coraz częściej mogą oglądać go w nieco "luźniejszym" wydaniu. W sieci regularnie pojawiają się nagrania z jego udziałem, a coraz większą popularność zdobywa także jego syn Liam.

Wojciech Szczęsny kontra Celine Dept. Influencerka nie miała szans

Ostatnio obaj wzięli udział w zabawnym wyzwaniu razem z popularną influencerką Celine Dept. Challenge ten miał formę piłkarskiej zgadywanki - Liam wymieniał nazwy różnych państw, a zadaniem Szczęsnego i Celine było jak najszybsze wskazanie piłkarza pochodzącego z danego kraju. Liczył się refleks i piłkarska wiedza - osoba, która szybciej podała nazwisko zawodnika, zdobywała punkt. Przegrany w danej rundzie musiał natomiast przyjąć zabawną karę, czyli "pstryczka" w ucho od siedmiolatka. Rywalizacja szybko zamieniła się w pełną śmiechu zabawę, a Liam z dużym zaangażowaniem pilnował zasad.

To jednak nie był koniec sportowych zmagań. W drugim challengu uczestnicy sprawdzali refleks i bramkarskie umiejętności. Jedna osoba rzucała piłkę w stronę słupka, a druga musiała zatrzymać ją jedną ręką zanim ta spadnie na ziemię. Choć zadanie wyglądało na proste, na nagraniu widać, że w praktyce wcale takie nie było i wymagało naprawdę szybkiej reakcji.

Można było się jednak spodziewać, że w tej konkurencji Szczęsny pokaże swoją klasę. Doświadczony bramkarz poradził sobie zdecydowanie lepiej i pokonał Celine wynikiem 3:1, udowadniając, że refleks wciąż ma na najwyższym poziomie. Nagranie szybko przyciągnęło uwagę fanów, a pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

"Wydaje mi się, że celowo puścił jedną piłkę, abyś poczuła się lepiej", "Wojtek TikToker", "Najlepszy", "Epickie", "Szczęsny sprawia, że wszystko wygląda na łatwe" - komentowali internauci.

Rozwiń

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Wojciech Szczęsny Photo by JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News

DJB: Jak ważna dla reprezentacji jest dyspozycja Kamińskiego? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO