Wojciech Szczęsny wyróżniony. Pokazał nagranie, od razu się przyznał

Zwiastun, jaki przygotowano do filmu realizowanego przez studio Papaya Films okazał się zaskakujący. Na żadnym ujęciu nie widać w nich Wojciecha Szczęsnego. Dopiero na końcu teasera słychać jego głos i zaskakujący fakt o sobie, o którym zbyt często nie mówił.

Wojciech Szczęsny jak Robert Lewandowski

W ostatnim czasie streaming Prime Video oferuje swoim klientom coraz więcej filmów dokumentalnych o gwiazdach sportu, a przede wszystkim piłki nożnej. W gronie docenionych znaleźli się m.in. Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski. Teraz przyszedł czas na Wojciecha Szczęsnego.

Film o polskim bramkarzu ma ukazać się w październiku na platformie Prime Video. Póki co pokazano teaser, który okazał się bardzo interesującym spojrzeniem na samego Szczęsnego i jego popularność. Skupiono się przede wszystkim na tym, jak jest nazywany przez swoich kibiców.

Wojciech Szczęsny dostanie własny film dokumentalny

Na teaserze można było zobaczyć mówiących do kamery fanów Szczęsnego z całego świata. Mówili o nim "Szczęsny", "Szczesny", "Wojtek" czy "Tek". Ostatnie zdanie należało jednak do samego bramkarza.

Na końcu króciutkiego zwiastuna Szczęsny powiedział swoje nazwisko, a potem dodał, tym samym przyznając się: "ja nawet swoje nazwisko seplenię". Na dalsze wieści o filmie fani będą musieli jeszcze trochę poczekać, ale wiadomo już, że szykuje się prawdziwa gratka.

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto AFP