Wojciech Szczęsny wyróżniony. Pokazał nagranie, od razu się przyznał

Wojciech Szczęsny już niebawem będzie mógł pochwalić się podobnym wyróżnieniem, jakiego doświadczył Robert Lewandowski. Chodzi o premierę filmu dokumentalnego o nim samym, który Polacy będą mogli zobaczyć już w październiku. Trudno było nie pochwalić się nadchodzącym zwiastunem. Na jego końcu padły zaskakujące słowa. Szczęsny od razu postanowił się przyznać.

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportEast News

Zwiastun, jaki przygotowano do filmu realizowanego przez studio Papaya Films okazał się zaskakujący. Na żadnym ujęciu nie widać w nich Wojciecha Szczęsnego. Dopiero na końcu teasera słychać jego głos i zaskakujący fakt o sobie, o którym zbyt często nie mówił.

Wojciech Szczęsny jak Robert Lewandowski

W ostatnim czasie streaming Prime Video oferuje swoim klientom coraz więcej filmów dokumentalnych o gwiazdach sportu, a przede wszystkim piłki nożnej. W gronie docenionych znaleźli się m.in. Robert Lewandowski czy Jakub Błaszczykowski. Teraz przyszedł czas na Wojciecha Szczęsnego.

Film o polskim bramkarzu ma ukazać się w październiku na platformie Prime Video. Póki co pokazano teaser, który okazał się bardzo interesującym spojrzeniem na samego Szczęsnego i jego popularność. Skupiono się przede wszystkim na tym, jak jest nazywany przez swoich kibiców.

Wojciech Szczęsny dostanie własny film dokumentalny

Na teaserze można było zobaczyć mówiących do kamery fanów Szczęsnego z całego świata. Mówili o nim "Szczęsny", "Szczesny", "Wojtek" czy "Tek". Ostatnie zdanie należało jednak do samego bramkarza.

Na końcu króciutkiego zwiastuna Szczęsny powiedział swoje nazwisko, a potem dodał, tym samym przyznając się: "ja nawet swoje nazwisko seplenię". Na dalsze wieści o filmie fani będą musieli jeszcze trochę poczekać, ale wiadomo już, że szykuje się prawdziwa gratka.

