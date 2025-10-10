Wojciech Szczęsny wolał ich towarzystwo niż rówieśników. W takich warunkach dorastał

Jan i Wojciech Szczęśni dorastali przede wszystkim pod bacznym okiem mamy, Alicji. Ta rozwiodła się z mężem, Maciejem Szczęsnym, w 1990 roku i poświęcała lwią część swojego czasu synom, starają się również ich utrzymać. Obaj synowie do dziś mają dobre relacje z mamą.

Wojciech Szczęsny dorastał na blokowisku

Wojciech Szczęsny zaczynał swoją przygodę z piłką nożną w warszawskim klubie Agrykola. Nie dorastał w luksusach - razem z mamą i bratem żyli w mieszkaniu na grochowskim blokowisku. Mieszkali na 10. piętrze. W takich okolicznościach bracia Szczęśni zakochali się w piłce nożnej.

Dyskusja o młodych piłkarzach w Ekstraklasie. "Mamy kompleks". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jak się okazało, młody Wojciech niespecjalnie lubił spędzać czas z rówieśnikami. Zamiast tego przede wszystkim chodził za starszym o trzy lata bratem i jego kolegami. Nie wszystkim się to podobało.

Wojciech Szczęsny nie spędzał czasu z rówieśnikami

"Wojtek zawsze trzymał się mnie i moich kumpli. Poniekąd traktowaliśmy go jak taki ogon. Zawsze się za nami ciągnął. Mimo że chcieliśmy go zgubić, to on zawsze za nami gdzieś leciał. Z jednej strony było to wkurzające, ale z drugiej strony od samego początku pokazywało jego charakter, że on będzie robił tak, jak on chce" - wyjaśniał w filmie Jan Szczęsny.

Główny bohater filmu mówił, że był najsłabszym ze wszystkich kolegów w grze w piłkę. Szczęsny opowiadał o tym, jak bardzo jest pełen podziwu dla swojej mamy za to, że nie bała się puszczać swoich synów, mając wciąż w głowie wspomnienia tragicznego wypadku z udziałem jej córki, Natalii, która zginęła w 1987 roku. Rodzina Szczęsnych chowała w sobie wiele dramatów i problemów, ale mama chłopców starała się z całych sił zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo.

Wojciech Szczęsny na premierze filmu dokumentalnego "Szczęsny" Foto Olimpik AFP

Wojciech Szczęsny AFP