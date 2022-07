Szkoleniowcowi nie podobało się pozaboiskowe zachowanie podopiecznego i otwarcie to wyrażał. Chodziło zwłaszcza o sytuację, podczas której Szczęsny palił papierosa w szatni angielskiego klubu. Z perspektywy sam zainteresowany czasu ocenia, że był to błąd. "Młodemu sobie powiedziałbym, żeby nie palił w szatni po meczu z Southampton. Tylko mi to wiele osób powiedziało, a ja i tak to zrobiłem, chociaż nie powinienem" - wyjaśnił.