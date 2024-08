Wojciech Szczęsny pomógł byłemu partnerowi Mariny. "Mega dojrzały moment"

Wojciech Łozowski szczerze o związku z Mariną

Wojciech Łozowski był ostatnio gościem Żurnalisty i opowiedział m.in. o swoim związku z Mariną Łuczenko. Para była ze sobą od 2008 roku - oboje bardzo młodzi i chętni na to, by swoją muzyką podbić Polskę. "Pamiętam, jak ją zobaczyłem. To był związek dzieciaków - ja miałem 24 lata, a Mara 20. To była piękna przygoda. Wspominam ten okres bardzo dobrze, nasze kariery dopiero rosły" - opowiadał znany z zespołu Afromental muzyk.