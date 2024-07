Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko ogłaszają cudowne wieści. Symboliczna data

Szczęsny ojcem po raz drugi. Jego córka miała wyczucie czasu

To, że Wojciech Szczęsny i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna spodziewają się drugiego dziecka, wiedzieliśmy od marca. To wtedy para zdecydowała podzielić się dobrymi wieściami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do tej pory ich jedynym potomkiem był Liam, który przed tygodniem skończył sześć lat. Jak się okazuje, większość rodziny "preferuje" lato. Córka Szczęsnych, Noelia, przyszła bowiem na świat 3 lipca. Co ciekawe, jest to też dzień urodzin jego matki!