Wnuk Olbrychskiego mistrzem świata. "Zdarzało mi się walczyć z dziadkiem"

Daniel Olbrychski to jeden z najwybitniejszych aktorów w naszym kraju. Zanim jednak stał się gwiazdą polskiego kina, 79-latek marzył o zostaniu mistrzem olimpijskim. Sport z resztą do dnia dzisiejszego odgrywa kluczową rolę w jego życiu, co aktor podkreśla niemalże na każdym kroku.

"Ja będąc młodym człowiekiem widziałem swoją przyszłość jako - absolutnie, nie miałem co do tego wątpliwości - przyszłego mistrza olimpijskiego. Tylko problem polegał na tym, że nie byłem pewny w jakiej dyscyplinie. Więc jak wygrywali nasi szermierze, to uprawiałem szablę w Pałacu Kultury, (...) jak biegacze - bo był wtedy wspaniały wunderteam lekkoatletyczny polski Krzyszkowiak-Chromik (Zdzisław Krzyszkowiak i Jerzy Chromik - przyp. red.) - to biegi średnie na Lotniku uprawiałem. I już zaczynałem podchodzić do jazdy konnej, ale to był za drogi sport do uprawiania. Byliśmy dosyć biedną rodziną. (...) Potem to wszystko nie doprowadziło mnie oczywiście do mistrzostwa olimpijskiego, ale przydało się w moim zawodzie" - opowiadał w 2012 roku w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Reklama

Miłością do sportu Daniel Olbrychski zaraził także członków swojej rodziny, w tym m.in. wnuka Antoniego. I to do tego stopnia, że 32-latek ma na swoim koncie tytuł... mistrza świata.

Antoni Olbrychski mistrzem świata w szermierce historycznej mieczem długim. Miłością do tej dyscypliny zaraził go dziadek

Antoni Olbrychski jest czołowym zawodnikiem w szermierce historycznej mieczem długim. 32-latek co ciekawe nie tylko występuje na arenie międzynarodowej i odnosi sportowe sukcesy, ale również dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na co dzień jest bowiem instruktorem w Akademii Szermierzy.

"Dziadek troszkę tę pasję pielęgnował, bo u niego w domu były szabelki, które jako dziecko mogłem wziąć do ręki i pomachać. Załatwił mi też pierwszego nauczyciela, gdy miałem już pewne "obicie" na kij od szczotki. (...) Zdarzało mi się walczyć z dziadkiem i wysoko oceniam jego umiejętności. Gdy byłem nastolatkiem, to często ze mną wygrywał. Dopiero potem wyprzedzałem go szybkością" - zdradził niegdyś w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Daniel Olbrychski z dumą opowiadał o sukcesach wnuka w rozmowie z Grażyną Torbicką przed pokazem filmu “Jedni i drudzy" w reżyserii Claude’a Leloucha. "Jest mistrzem świata w szabli i długim mieczu. Antek jest skromny... To jest szermierka historyczna prawdziwą szablą - a nie tymi cienkimi "antenkami", gdzie nawet sędzia nie umie już zauważyć, kto kogo trafił, bo tych cienkich antenek prawie nie widać. Może jeszcze zanim kompletnie się zestarzeje, to się doczeka, że Komitet Olimpijski uzna, że ta dyscyplina powinna być na igrzyskach olimpijskich, bo zresztą jest o wiele bardziej atrakcyjna dla widza. (...) To są prawdziwe szable, prawdziwe miecze i on w tym rzeczywiście od wielu lat jest mistrzem" - przyznał, cytowany przez portal Plejada. Reklama

Daniel Olbrychski z wnukiem Antonim Olbrychskim, mistrzem świata w szermierce historycznej mieczem długim / Wojciech Olszanka/Dzien Dobry TVN/ / East News