Weronika Lato to 26-letnia mistrzyni Polski w windsurfingu, która od najmłodszych lat wiedziała, że jej życie będzie związane ze sportem. Choć jest wnuczką jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii, Grzegorza Laty, nie poszła w ślady legendarnego dziadka. Zamiast murawy wybrała wodę, wiatr i deskę, a windsurfing stał się dla niej nie tylko dyscypliną sportu, ale stylem życia. Już jako dziecko próbowała wielu aktywności, jednak to właśnie na wodzie czuła się naprawdę sobą. Lata treningów przyniosły efekty - Weronika sięgnęła po tytuł mistrzyni kraju i konsekwentnie budowała swoją sportową karierę.

Wszystko brutalnie przerwała diagnoza - rak kości. Choroba odebrała jej poczucie kontroli, marzenia i codzienność, a ból fizyczny i psychiczny stały się jej nową rzeczywistością. Przeszła poważną operację i długą rehabilitację, a przez wiele tygodni nie była w stanie samodzielnie funkcjonować. Weronika po długiej walce z chorobą nie tylko wygrała walkę z nowotworem kości, ale wróciła silniejsza niż kiedykolwiek. Swoją niezwykłą drogę od diagnozy do powrotu na deskę opowiedziała w filmie dokumentalnym "Reborn on Water - The Second Life" w reżyserii Maxa Brinnicha, którego premiera zaplanowana jest na 1 marca.

Weronika Lato o walce z rakiem. "Jestem wdzięczna dziadkowi, że zawsze podnosił mnie na duchu"

W rozmowie z Norbertem Żyłą z portalu "Plotek" Weronika Lato opowiedziała co nieco o kulisach swojej walki z wyniszczającą jej organizm chorobą. "Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. To dzień, o którym wolałabym zapomnieć. Byłam wtedy na wizycie z mamą. (...) Z całej rozmowy dotarły do mnie tylko pojedyncze słowa: rak kości, złośliwy, radykalna resekcja, koniec windsurfingu. W jednej chwili osunęłam się na podłogę. Wpadłam w histerię, nie mogłam złapać oddechu, dusiłam się od natłoku emocji. (...) W tamtym momencie wypowiedziałam słowa, które wiem, że bardzo zraniły moją rodzinę: że nie chcę żadnej operacji, że wolę wiedzieć, ile mam czasu, i spędzić każdą ostatnią minutę na desce. To było okrutne i samolubne, ale wtedy - szczere. Nie potrafiłam wyobrazić sobie życia bez windsurfingu. (...) Nie byłam w stanie udźwignąć diagnozy, którą właśnie usłyszałam" - oznajmiła.

Z losem, jaki spotkał młodą sportsmenkę, nie mógł pogodzić się także Grzegorz Lato. Dziadek Weroniki był załamany chorobą wnuczki, jednak - jak przyznała sama 25-latka - to właśnie on dał jej nadzieję na lepsze jutro. "Dziadek bardzo przejął się moją diagnozą - widziałam i czułam to, ale robił wszystko, żeby tego nie pokazać, by być dla mnie wsparciem psychicznym. Konsekwentnie powtarzał, że wszystko będzie dobrze, że jestem silna i sobie poradzę. W tamtym momencie trudno mi było w to uwierzyć, ale miał rację. Sportowcy mają mocną głowę, choć czasami zapominamy, jak wielką siłę to daje. Jestem ogromnie wdzięczna dziadkowi, że nigdy we mnie nie zwątpił i zawsze podnosił mnie na duchu" - ujawniła.

Grzegorz Lato Pawel Wodzynski East News

