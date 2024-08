Wnętrza domu Marii Andrejczyk zachwycają. Unikatowa tapeta i modne dodatki

Maria Andrejczyk już w najbliższą sobotę może zostać mistrzynią olimpijską. To jej trzecie igrzyska i jeśli wszystko pójdzie po jej myśli - a wiele wskazuje na to, że tak będzie - wróci do domu być może ze złotym medalem. Na krążek z pewnością znajdzie honorowe miejsce. Jesteście ciekawi, jak wygląda dom Marii Andrejczyk? Sama zainteresowana od czasu do czasu udostępnia fotki ze swojego mieszkania. Trzeba przyznać, że jest naprawdę stylowe.