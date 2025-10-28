Jannik Sinner, jeden z najzdolniejszych tenisistów młodego pokolenia, od początku kariery konsekwentnie unikał rozmów o swoim życiu prywatnym. Wolał, by to wyniki mówiły za niego - a te mówią wiele. W tym sezonie zdobył kilka tytułów, pewnie utrzymuje się w czołówce rankingu ATP i potwierdza, że jego nazwisko na dobre zagościło w światowej elicie. Jednak gdy media nie miały już wątpliwości co do jego sportowej klasy, zaczęły interesować się jego relacjami uczuciowymi.

Jannik Sinner potwierdza związek z Lailą Hasanovic

Przez cztery lata Sinner był związany z rodaczką, Marią Braccini, influencerką i modelką z Włoch. Para tworzyła związek, który długo uchodził za idealny, jednak w ubiegłym roku doszło do rozstania. W maju 2024 r. pojawiły się plotki, że Jannik związał się z rosyjską tenisistką Anną Kalinską, co wkrótce sam potwierdził. Ich relacja trwała jednak krótko - już kilka miesięcy później tabloidy zaczęły donosić o nowej miłości sportowca, tym razem spoza świata tenisa.

Nową wybranką Sinnera okazała się Laila Hasanovic, duńska modelka i influencerka, znana z mediów społecznościowych oraz współpracy z prestiżowymi markami modowymi. O ich relacji zaczęto mówić latem, gdy Hasanovic kilkukrotnie pojawiła się na trybunach podczas meczów Włocha. Widziano ją m.in. na finale turnieju Rolanda Garrosa, a także podczas Wimbledonu, gdzie z trybun kibicowała Jannikowi. Później para była kilkukrotnie przyłapywana przez paparazzich na romantycznych randkach, ale oboje milczeli na temat związku.

Dopiero po triumfie w Wiedniu, w którym Sinner pokonał Alexandra Zvereva, Włoch przerwał milczenie. "Zwracam się do wszystkich tutaj - mojej rodziny, mojej dziewczyny, moich przyjaciół, całego zespołu i tych, którzy oglądają w domu. Bardzo dziękuję za wsparcie" - powiedział ze sceny po zwycięstwie, potwierdzając tym samym oficjalnie, że jest zakochany.

Laila Hasanovic również nie jest postacią anonimową w świecie sportu. W przeszłości spotykała się z duńskim piłkarzem Jonasem Windem, a następnie z Mickiem Schumacherem, synem legendarnego kierowcy Formuły 1. Obie relacje przyciągały uwagę mediów, ale modelka zawsze podkreślała, że stara się chronić swoje życie prywatne. Teraz, u boku Jannika Sinnera, znów znalazła się w centrum zainteresowania.

