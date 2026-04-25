Włodzimierz Szaranowicz zmienił imię i nazwisko. Tak nazywał się wcześniej

Włodzimierz Szaranowicz to postać znana chyba każdemu sportowemu kibicowi w Polsce. Przez dekady był związany z Telewizją Polską, gdzie komentował najważniejsze wydarzenia sportowe, relacjonował igrzyska olimpijskie i wielkie turnieje, a jego charakterystyczny głos stał się nieodłącznym elementem sportowych emocji milionów widzów. Pełnił także funkcję dyrektora redakcji sportowej oraz kierował kanałem TVP Sport, przyczyniając się do rozwoju tej anteny i umacniania jej pozycji na rynku. Jego profesjonalizm, pasja i ogromna wiedza przyniosły mu status legendy.

Dziś znacznie więcej mówi się o jego życiu prywatnym, aniżeli zawodowym. W 2019 roku Szaranowicz dość niespodziewanie ogłosił przejście na emeryturę, kończąc tym samym niezwykle bogatą karierę. Kilka lat później ceniony dziennikarz i komentator ujawnił, że za jego odejściem stały poważne problemy zdrowotne - zmaga się on bowiem z chorobą Parkinsona, która w pewnym stopniu wpływa również na jego codzienne funkcjonowanie.

Włodzimierz Szaranowicz kiedyś miał inne imię i nazwisko. "Spolszczyłem je"

Choć dziś znany jest jako Włodzimierz Szaranowicz, jeszcze kilkanaście lat temu w jego dokumentach widniało inne imię i nazwisko. Nie jest wcale tajemnicą, że dziennikarz jest owocem miłości dwóch imigrantów z Jugosławii - matka pochodziła z Cetynii, natomiast ojciec z okolic Podgoricy.

"Tata był partyzantem. Dostał się do niewoli i trafił do jenieckiego obozu we Włoszech. Mama również była w jenieckim obozie, tyle że na Bałkanach. Los chciał, że po wojnie spotkali się w polskim MSZ. Ojciec kończył prawo i był na Akademii Wojskowej. Został wysłany na placówkę do Pragi, a później do Warszawy. Mama już tutaj pracowała" - wyznał Szaranowicz w wywiadzie dla "Playboya" w 2012 roku.

Na świat przyszedł w Warszawie w 1949 roku, jednak rodzice nie mieli zamiaru nadać mu polskiego imienia i nazwiska. W związku z tym przez wiele lat w naszym kraju funkcjonował jako... Vladimir Saranović. Było to problematyczne szczególnie w trakcie międzynarodowych podróży, gdy dziennikarz odprawiał się na lotnisku i przechodził przez odprawy celne. W 2010 roku zdecydował się więc na zmianę - udał się wówczas do urzędu, aby nieco "spolszczyć" swoje imię i nazwisko. Od tamtej pory w Polsce znany jest jako Włodzimierz Szaranowicz.

"Bardzo długo miałem w papierach właśnie takie nazwisko. Dopiero dwa lata temu oficjalnie je spolszczyłem. (...) Najbardziej zawsze się dziwili celnicy i straż graniczna. Z czasem się przyzwyczaili, bo dużo podróżowałem" - wyznał w "Playboyu".

