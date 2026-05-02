Włodarczyk, Żurek, a obok nich... Schreiber. Wpisy niosą się po sieci

Wielkie emocje, łzy szczęścia, wybuch niepohamowanej euforii, bicie się w pierś, gdzie widnieje polskie godło lub.... uniesiona w górę biało-czerwona flaga. Od wielu lat podczas występów reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej obserwować możemy właśnie takie obrazki. Jedni po sukcesach nie kryją wzruszenia, inni natomiast dzielą się z kibicami swoją radość. Jedno jednak łączy wszystkich naszych sportowców - przywiązanie do narodowych barw.

Polscy sportowcy świętują Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Co roku 2 maja reprezentanci Polski zamieszczają w mediach społecznościowych wpisy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Niektórzy decydują się na obszerne wypowiedzi i publiczne deklaracje, inni natomiast w sieci zamieszczają tylko biało-czerwone barwy, które wyrażają więcej niż tysiąc słów. W tym roku jako jedna z pierwszych głos zabrała Anita Włodarczyk, która to wyjątkowe święto celebrowała... w Katarze.

"Świętujemy Dzień Flagi z polską społecznością w Dosze. Razem z uczniami, nauczycielami, panią dyrektor Edytą Gierycz polskiej szkoły w Katarze, z Ambasador RP w Katarze Tomaszem Sadzińskim oraz Konsulem RP w Dosze Aleksandrem Parzychem rozwinęliśmy najdłuższą polską flagę w Katarze. To wspaniałe uczucie być po raz kolejny częścią tej wyjątkowej tradycji" - przekazała na swoim profilu na Instagramie młociarka.

Rozwiń

O tak ważnym dla Polski dniu nie zapomniała również Marianna Schreiber. "Ojczyzna, za którą oddałabym życie. Moja ukochana Polska" - napisała krótko freak fighterka.

Rozwiń

"Dziś obchodzimy Dzień Flagi RP. Dla naszych żołnierzy-sportowców flaga Polski ma szczególne znaczenie. Towarzyszy im w najważniejszych momentach - gdy stoją na podium, reprezentując kraj z dumą i honorem. To wtedy biało-czerwona przypomina kogo reprezentują" - napisano w opisie nagrania na profilu Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, na którym Karolina Bosiek, Damian Żurek, Aleksandra Brzezińska (Gierat) i Mateusz Kaczor wyznali, co znaczą dla nich narodowe barwy.

Rozwiń

Wpis opublikowała w sieci także Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy w biegu maratońskim z Monachium z 2022 roku. "2-3 maja. Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja - dwa dni, które przypominają, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Biało-czerwona to dla mnie nie tylko symbol na mecie, ale też odpowiedzialność i duma, którą czuję, reprezentując Polskę - zarówno jako sportowiec, jak i żołnierz. 3 maja to historia odwagi i walki o wolność - wartości, które w sporcie czuję każdego dnia. Bo tu też chodzi o charakter, wytrwałość i serce. Biegnąc, zawsze mam to z tyłu głowy" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.

Rozwiń

Na krótki, lecz wymowny wpis zdecydował się także Dawid Tomala. Polski lekkoatleta zamieścił w sieci fotografię, na której zobaczyć można sportowca-żołnierza. Do grafiki dołączył krótki opis. "Dumny" - napisał, dodając jeszcze kilka patriotycznych hasztagów.

Rozwiń

"Dumna z biało-czerwonej. 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Szacunek dla tych, którzy o nią walczyli. Odpowiedzialność dla tych, którzy ją niosą dalej. Symbol siły, historii i jedności" - napisała pięściarka Sandra Drabik.

Rozwiń

Uradowana Anita Włodarczyk AFP

Dawid Tomala CHARLY TRIBALLEAU AFP

