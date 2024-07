Włodarczyk wyzwała Monikę Olejnik. Na odpowiedź nie musiała czekać

Anita Włodarczyk jeszcze przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Paryża zwróciła się do Moniki Olejnik i niespodziewanie rzuciła jej wyzwanie. Sportsmenka - jak się okazało - nie musiała długo czekać na reakcję dziennikarki. 68-latka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym dzielnie wykonała zadanie i zaprosiła do zabawy kolejne osoby, w tym m.in. liderkę światowego rankingu kobiecego tenisa, Igę Świątek.