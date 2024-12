Włodarczyk wyjechała dla Karasia na drugi koniec świata. A teraz takie słowa

Karaś przez 150 dni pokonuje dystans Ironmana

Jeśli ktoś myślał, że pojedynczy wyścig Roberta Karasia w zawodach Ironmana to był wyczyn, był w błędzie. Tym razem sportowiec mierzy się z nim aż... 150 razy . Zaczął na początku listopada, a skończyć ma dopiero w marcu. Karaś codziennie pokonuje dystans: 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42,2 km biegu, co łącznie zajmuje mu ok. 10 godzin .

Agnieszka Włodarczyk opowiedziała o życiu w Bahrajnie

"(...) wszystkie dni wyglądają podobnie, że człowiek “kradnie" ten czas, gdzieś między zadaniami, na najzwyklejsze rzeczy. Rozmowy, czułości, zabawę z dzieckiem. I wszystko cieszy. Tak mało doceniamy zwykłe rzeczy. Wspólne zjedzenie śniadania, tak normalnie, bez presji czasu, obejrzenie filmu do końca, tankowanie auta (tak to może być bajer), plus dobra kawa na szybko w cukierni. Możliwość pójścia do sklepu, gdzie jest to wszystko co w Polsce, ale tu oglądasz to z większym zaciekawieniem, bo tak rzadko to robisz. Zjedzenie czegoś innego niż zwykle... Ciężko to wytłumaczyć, ale uwierzcie mi... czasem “zwykłe" polskie pierogi potrafią wzruszyć" - napisała.