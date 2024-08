Włodarczyk publicznie żali się na Karasia. Odpowiedział krótko

Miłość Karasia i Włodarczyk kwitnie

Związek Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia dla wielu był zaskoczeniem. Oboje zdawali sobie sprawę, że wywołają niemałe poruszenie w mediach, dlatego ukrywali go tak długo, jak mogli. W końcu jednak uznali, że już najwyższy czas żyć swobodnie. Ogłosili więc, że są razem i po chwilowym szoku, wszyscy przyzwyczaili się do ich relacji.

Parę dzieli dziewięcioletnia różnica wieku i jako że to Agnieszka jest starsza od Roberta, wielu nie wróżyło im długiej wspólnej przyszłości . Tymczasem oni są ze sobą już ponad cztery lata, doczekali się syna, wzięli ślub i wciąż są ze sobą szczęśliwi .

Obecnie para przebywa w Bahrainie, dokąd wylecieli aż na rok. Pobyt w tym kraju ma związek przygotowaniami triathlonisty do kolejnych zawodów. Para zresztą dość często podróżuje i sporo czasu spędzają za granicą, pomieszkując w różnych krajach.

Agnieszka Włodarczyk zrezygnowała nawet z kariery aktorskiej, by móc przemieszczać się z ukochanym, a także by opiekować się ich synkiem. Choć mogłaby opłacić opiekunkę, woli to robić sama.