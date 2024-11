Włodarczyk drży o Karasia. Poprosiła o słowa wsparcia. „Jest ciężko”

Robert Karaś rozpoczął 150-dniowe wyzwanie związane z Ironmenem. Aż do marca więc będzie pokonywał wyczerpujące dystanse w niełatwych i ciągle zmiennych warunkach atmosferycznych w Bahrajnie. Choć sportowiec wydaje się doskonale do tego przygotowany i za wszelką cenę chce zrealizować swój cel, jego żona drży o niego. Niedługo po tym, jak wystartował, wystosowała prośbę, by fani ciepło o nim myśleli i trzymali kciuki, gdyż – jak podkreśliła – jest bardzo ciężko.