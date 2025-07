Włoch zachwyca na Wimbledonie. Robi karierę nie tylko na korcie

Lorenzo Sonego po czterosetowej batalii z Nikolozem Basilaszwilim awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. 30-latek to jeden z trzech Włochów, którzy dotarli do tego etapu w tegorocznej edycji wielkoszlemowej imprezy - w grze są jeszcze Jannik Sinner i Flavio Cobolli. Pochodzący z Turynu tenisista wyróżnia się jednak na tle rodaków - robi on bowiem karierę nie tylko w sporcie. Od kilku już lat spełnia się on bowiem w roli muzyka.