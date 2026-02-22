Włoch wywołał burzę na Eurowizji. Teraz wystąpił na ceremonii zamknięcia ZIO

Po kilkunastu dniach zakończyła się walka o medale na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Tegoroczna edycja imprezy z pewnością przejście do historii - po raz pierwszy bowiem ogień olimpijski zapłonął nie w jednej, a w dwóch lokalizacjach. W Mediolanie przy Arco della Pace znicz zapalili Alberto Tomba oraz Deborah Compagnoni, w Cortinie d'Ampezzo na centralnym Piazza Dibona formalności dopełniła Sofia Goggia. Podczas ceremonii nie zabrakło także wielu innych wyjątkowych momentów, w tym występ legendarnego śpiewaka Andrei Bocelliego. Włosi nie mieli zamiaru ograniczać się jedynie do hucznego otwarcia igrzysk i kilkanaście dni później z jeszcze większą pompą zorganizowali ceremonię zamknięcia imprezy czterolecia.

Achille Lauro gwiazdą ceremonii zamknięcia igrzysk. Kilka lat temu było o nim głośno

W niedzielę 22 lutego zgodnie z planem odbyło się oficjalne zakończenie XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które zaplanowano w wyjątkowym miejscu. Wybór padł na Arena di Verona, a więc na jedną z najbardziej prestiżowych scen operowych i koncertowych w kraju. Podobnie jak w przypadku ceremonii otwarcia, Włosi nie ograniczyli się do jednej areny - uroczystość odbyła się również na Piazza Bra i w Filharmonii.

Najważniejsze elementy uroczystości odbyły się na Arena di Verona, a a jedną z ważniejszych ról odegrał Achille Lauro. 35-latek nie jest wcale postacią anonimową poza granicami swojego kraju, a w szczególności dla fanów muzyki. O artyście z Werony było głośno w 2022 roku, kiedy to miał on okazję wystąpić na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji. Na ten imprezie, co ciekawe, Włoch nie reprezentował swojej ojczyzny, a... San Marino.

Jeszcze większą kontrowersję wywołał jednak sam występ Lauro do piosenki "Stripper". 35-latek wywołał wówczas ogromne poruszenie swoim prowokacyjnym show, podczas którego ujeżdżał mechanicznego byka, pocałował gitarzystę i wystąpił w skąpym, skórzanym stroju, co spotkało się z mieszanymi reakcjami.

Achille Lauro na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji NDERIM KACELI AFP

Achille Lauro MARCO BERTORELLO AFP

Achille Lauro ALESSANDRO BREMEC AFP

Achille Lauro z płomieniem olimpijskim ALBERTO PIZZOLI AFP

