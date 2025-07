Właśnie minął miesiąc od ślubu Justyny Żyły, a tu takie doniesienia. Nic z tego

Właśnie minął miesiąc od ślubu Justyny Żyły, a tu z Wisły dotarły takie wieści. Nic z tego

Justyna Żyła miesiąc temu mocno zaskoczyła opinię publiczną, gdy oficjalnie ogłosiła, że ponownie wyszła za mąż. Była żona Piotra Żyły początkowo nie chciała za wiele zdradzać, ale w końcu zmieniła zdanie. W jednym z wywiadów ujawniła kulisy wesela, a ostatnio na Instagramie zamieściła pokaźną galerię zdjęć z przygotowań do uroczystości. I to właśnie owe fotki przyczyniły się do powstania rozlicznych plotek na temat kolejnych zmian w życiu matki dzieci słynnego skoczka. W końcu sama Justyna nie wytrzymała i wyłożyła karty na stół...