Włamanie do domu znanego trenera. Stracił fortunę

Roberto Martinez w 2023 roku został selekcjonerem reprezentacji Portugalii w piłce nożnej mężczyzn, zajmując tym samym miejsce Fernando Santosa. To pod jego wodzą Cristiano Ronaldo i spółka dotarli do ćwierćfinału ubiegłorocznych mistrzostw Europy i sięgnęli po końcowy triumf w Lidze Narodów UEFA 2024/2025. Na brak sukcesów trener narzekać nie może także w życiu prywatnym. W 2009 roku poślubił on Beth Thompson, a w kolejnych latach małżonkowie doczekali się potomstwa - córek Luelli oaz Safiany. Ich sielankowe życie jednak zostało teraz zakłócone.

Złodzieje splądrowali dom Roberto Martineza

Jak donoszą portugalskie media, w domu Roberto Martineza w Cascais doszło do włamania. Do incydentu doszło w sobotę w godzinach od 16.00 do 20.00, kiedy trener portugalskiej kadry i jego małżonka byli poza domem. Na terenie posiadłości był jedynie dozorca, który - jak twierdzą dziennikarze - pracował wówczas w piwnicy i niczego nie zauważył. Alarm miał wszcząć dopiero po zajściu.

Na ten moment w mediach pojawiają się sprzeczne informacje co do sposobu, w jaki rabusie dostali się do środka domu - jedne źródła wspominają o wyważeniu drzwi, inne natomiast o sforsowaniu okna. Niezależnie od metody złodzieje zdołali jednak dokładnie przeszukać dom i wynieść z niego najcenniejsze przedmioty.

Sprawą błyskawicznie zajęła się policja. Jak donosi portal "flash.pt", wśród skradzionych rzeczy znalazły się zegarki, cenna biżuteria oraz dzieła sztuki. Straty oszacowano łącznie na około milion euro. Śledczy podejrzewają, że rodzina była wcześniej śledzona, stąd przestępcy wiedzieli o ich nieobecności i dokładnie przemyśleli, jakie przedmioty wynieść z posiadłości. Śledczy nie wykluczają, że za włamaniem stać może międzynarodowy gang, jednak na ten moment nie udało się jeszcze ustalić ani dokładnej liczby sprawców, ani ich tożsamości.

