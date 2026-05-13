Władimir Semirunnij w objęciach ukochanej. Postanowili wyjechać

Anna Dymarczyk

Władimir Semirunnij w ostatnim czasie przede wszystkim odpoczywa po bardzo wymagającym sezonie, w którym udało mu się nie tylko zdobyć medal olimpijski, ale również po raz pierwszy w historii wywalczyć krążek w mistrzostwach świata w wieloboju. Teraz przyszedł czas na to, by odsapnąć po wymagającym sezonie. Razem ze swoją ukochaną, Klaudią, wybrał się nad morze. Zamieścił urokliwe zdjęcie.

Władimir Semirunnij w czerwonej bluzie z napisem Polska z medalem obok Klaudii z bukietem kwiatów w hali.
Władimir Semirunnij ze swoją dziewczyną Klaudią

Na co dzień Semirunnij mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ma łatwy dostęp do toru łyżwiarskiego. To właśnie tam poznał Klaudię, z którą dzieli teraz życie. Jego partnerka wspiera go na miejscu i stara się zapewnić mu rodzinne ciepło.

Semirunnij kompletnie zaskoczony. Przez godziny nie mógł ruszyć się z miejsca

Władimir Semirunnij już po sezonie

Dla Semirunnija sezon zimowy zakończył się w znakomitym stylu. Polski panczenista zdobył swój pierwszy medal olimpijski dla Polski - srebro na 10 000 metrów w Mediolanie - a potem dołożył jeszcze pierwszy historii dla naszego kraju krążek w mistrzostwach świata w wieloboju - zajął trzecie miejsce.

Teraz odpoczywa, bo lada chwila będzie musiał powrócić do przygotowań na kolejny sezon. Pojawił się m.in. na streamie Łatwoganga i oddał swój medal olimpijski na aukcję, co wywołało ogromne poruszenie, a także był bohaterem pikniku organizowanego na warszawskim Bemowie.

Władimir Semirunnij pojechał na wakacje

Teraz Semirunnij postanowił odpocząć u boku ukochanej - on i Klaudia spakowali się i pojechali nad morze. Choć pogoda mogła im dopisać nieco lepiej, to nie tracili dobrych humorów, co pokazało zamieszczone w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie.

Zakochani pokazali się tuż po zachodzie słońca i ofiarowali sobie pocałunek na tle morza. Choć ubrani byli w grube bluzy, a Semirunnij, który w ramach streamu Łatwoganga ogolił się na łyso, nosił czapkę, to uśmiechy nie znikały z ich twarzy.

Młoda para stoi przy białej barierce nad brzegiem morza o zachodzie słońca, obejmując się i całując na tle pastelowego nieba.
Władimir Semirunnij ze swoją ukochaną, Klaudią, nad morzem

Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich
Młody mężczyzna w czerwonej bluzie trzymający srebrny medal i uśmiechający się, obok osoby trzymające bukiet czerwonych i kremowych kwiatów, w tle ścianka z logo sponsorów.
Polscy olimpijczycy wrócili do kraju
