Rosyjscy sportowcy, tak ochoczo wykorzystywani przez Władimira Putina i machinę kremlowskiej propagandy, słono płacą za trwającą wojnę na terytorium Ukrainy . Muszą pogodzić się z faktem, że - w obliczu powodowanych przez Rosję cierpień Ukraińców - mało kto wyobraża sobie jak gdyby nigdy nic rywalizować z nimi na arenach międzynarodowych. Z tego powodu wykluczono ich udział w wielu rozgrywkach. Nie startują w zawodach pod auspicjami FIFA i UEFA, nie było ich na mistrzostwach świata w Planicy , FIS zablokował zamknął dla nich drzwi do rywalizacji w ramach Pucharu Świata. A to tylko kilka z licznych przykładów.

Co na to wszystko zawodnicy z Federacji Rosyjskiej? Zazwyczaj albo nie zabierają publicznie głosu albo krytykują Zachód i surowość sankcji. Nieraz osiągają przy tym granice absurdu. Tak było ostatnio z Aleksandrem Bolszunowem . Utytułowany mistrz i biegacz narciarski zarzekał się, że wcale nie żałuje swojej nieobecności na MŚ w narciarstwie klasycznym. Twierdził, że pasuje mu organizowana równolegle rywalizacja w Rosji. Nie przeszkadzał mu nawet fakt, że podczas ichniejszych zawodów za bardzo nie miał z kim się ścigać. " Są tylko jedne mistrzostwa i odbywają się u nas " - zakłamywał rzeczywistość.

Władimir Kramnik długo nie wypowiadał się o wojnie w Ukrainie. Teraz wydał oświadczenie

Dziennikarz "Tagesspiegel", który dotarł do Kramnika, próbował uzyskać komentarz szachisty w sprawie wojny w Ukrainie. Zrelacjonował swoje starania, których efekt zaskoczył nawet jego samego. "W przeciwieństwie do niektórych swoich rosyjskich kolegów-arcymistrzów, którzy wcześniej i w niektórych przypadkach bardzo odważnie potępiali rosyjską agresję na Ukrainę, Kramnik, mieszkający od dawna w Szwajcarii, do tej pory wstrzymywał się z publicznymi wypowiedziami. Ku mojemu zaskoczeniu szczegółowa odpowiedź na maila przyszła już następnego dnia. Kramnik powiązał to jednak z warunkiem: mogę opublikować jego słowa, ale tylko w całości" - opisuje.