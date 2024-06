Wkrótce mecz z Austrią, a tu takie wieści z Niemiec. Nieoczekiwane problemy Polaków

Na dzień przed kluczowym dla dalszych losów reprezentacji Polski na Euro 2024 meczem z Austrią nastroje wewnątrz kadry wydają się optymistyczne. Wpływ na to miała nie tylko satysfakcjonująca postawa w rywalizacji z Holandią, lecz również najnowsze doniesienia na temat stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że kapitan biało-czerwonych otrzyma "zielone światło" do gry i będzie mógł zagrać z Austrią.

