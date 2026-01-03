Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wkrótce finał WOŚP, a tu nagle takie wieści od Owsiaka. To już oficjalne

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Wielkimi krokami zbliża się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na licytacje przekazywane są coraz to nowe, atrakcyjne przedmioty. Tymczasem Jerzy Owsiak znienacka spieszy z interesującym dla kibiców komunikatem. Oficjalnie ruszyła aukcja, która ma szansę osiągnąć zawrotną kwotę. Takiej gratki jeszcze nie było.

Mężczyzna w kolorowych okularach i czarnej koszulce z napisem, stoi na tle przemysłowej maszyny w otoczeniu ostrzegawczych żółto-czarnych oznaczeń. Ma charakterystyczny wygląd, krótko ostrzyżone siwe włosy oraz wyrazisty tatuaż na ramieniu.
Jerzy OwsiakMarek Lapis / ForumAgencja FORUM

Już niebawem 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od lat 90-tych gra nieprzerwanie pod batutą Jerzego Owsiaka, co roku bijąc rekordy finansowych zbiórek. W zeszłej edycji uzbierano 289 068 047,77 zł. To wszystko dzięki hojności darczyńców i wielkim sercom także gwiazd sportu. Fundację wspierają m.in. Iga Świątek, Robert Lewandowski, Kamil Stoch i Agnieszka Radwańska. Do tak zacnego grona dołącza teraz ktoś jeszcze.

    Wyjątkowy przedmiot na aukcji WOŚP. To już oficjalne

    Na tygodnie przed zaplanowanym na 25 stycznia finałem charytatywnej akcji Jerzy Owsiak i WOŚP spieszą z oficjalnym komunikatem, który może zainteresować kibiców, a szczególnie fanów sportów motorowych. Okazuje się, że na aukcję wystawiony zostaje kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego. Na ten moment licytacja opiewa na kwotę ponad 4 tysięcy złotych, ale potrwa do 5 lutego, więc suma z pewnością jeszcze wzrośnie.

    Kombinezon od Bilińskiego to nie lada gratka. Wszak to przedmiot podarowany przez pierwszego Polaka w historii, który został zakontraktowany do startów w Formule 2, będącej zapleczem F1. 21-latek w sezonie 2026 wystąpi w barwach ekipy DAMS.

    "Ten kombinezon to nie tylko element wyścigowego sprzętu. To symbol marzeń, odwagi i tysięcy godzin ciężkiej pracy. Roman Biliński zakładał go, walcząc o każdą setną sekundy na światowych torach, a dziś przekazuje go na WOŚP, by wspólnie walczyć o coś jeszcze ważniejszego: zdrowie i życie innych. Licytując ten kombinezon, zabierasz ze sobą kawałek sportowej historii i dokładasz swoją cegiełkę do największego wyścigu dobra. Bo prawdziwe zwycięstwa zaczynają się od serca" - opisano na licytacji WOŚP.

    Biliński, choć urodził się poza granicami naszego kraju, ma polskie korzenie. Jego dziadkowie od strony taty byli Polakami, lecz w czasie II wojny światowej wyjechali z ojczyzny i osiedli w Wielkiej Brytanii. To właśnie tam urodził się Roman. Tak czy inaczej, posiada on polskie obywatelstwo, jeździ z polską licencją wyścigową i to właśnie pod biało-czerwoną flagą ściga się na torze.

    Młody kierowca wyścigowy w profesjonalnym kombinezonie stoi na tle ściany z tablicami przedstawiającymi różne serie wyścigowe oraz sylwetki pojazdów wyścigowych z ich datami.
    Roman BilińskiDAMSmateriały prasowe
    Jurek Owsiak
    Jurek OwsiakPiętka Mieszko AKPA

