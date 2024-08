Wilfredo Leon nie spełnił swojego marzenia o złocie igrzysk olimpijskich, ale swoją grą potrafił czasami ciągnąć za uszy całą drużynę, co pokazał w szczególności ostatnim secie. Po zdobyciu srebra i ceremonii, siatkarzowi udało się spotkać z jego rodziną i to nie tylko z żoną, ale również z tymi, którzy przyjechali dla niego prosto z Kuby. Doszło do niezwykle wzruszającego spotkania, które uchwyciły kamery.