Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wilfredo Leon zaskoczył ws. Świąt Bożego Narodzenia. Przyznał to wprost

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Wilfredo Leon na co dzień funkcjonuje w zawrotnym tempie światowej siatkówki, ale w święta potrafi zwolnić. Gwiazdor reprezentacji Polski kilka lat temu w rozmowie z Polsatem Sport zdradził, co najbardziej ceni w tym wyjątkowym czasie. Jego odpowiedź była szczera, prosta i pełna humoru.

Siatkarz w biało-czerwonym stroju z napisem Polska i logo sponsora, na tle trybun z rozmytymi sylwetkami osób.
Wilfredo Leon Marcin GolbaAFP

Wilfredo Leon to jeden z najwybitniejszych siatkarzy na świecie i bez wątpienia jedna z największych gwiazd w historii polskiej reprezentacji. Uznawany za kompletnego zawodnika, imponuje siłą ataku, skutecznością w polu serwisowym i niezwykłą dynamiką gry. Na swoim koncie ma m.in. triumfy w Lidze Mistrzów, mistrzostwach krajowych oraz liczne indywidualne nagrody, które tylko potwierdzają jego klasę. Od kilku lat jest także absolutnym filarem reprezentacji Polski, z którą sięgał po medale najważniejszych imprez międzynarodowych i wielokrotnie decydował o losach kluczowych spotkań.

Droga Leona do "Biało-Czerwonych" barw była jednak nietypowa. Urodzony na Kubie siatkarz zdecydował się na przeprowadzkę do Polski po tym, jak poznał swoją przyszłą żonę. To właśnie życie prywatne odegrało ogromną rolę w jego decyzji o związaniu przyszłości z naszym krajem. Po spełnieniu formalnych wymogów i kilku latach oczekiwania Wilfredo otrzymał polskie obywatelstwo, a następnie zadebiutował w reprezentacji, szybko stając się jednym z ulubieńców kibiców.

Kamil Semeniuk: Cieszę się, że mogę dać coś temu klubowiPolsat Sport

Wilfredo Leon zapytany o święta. Nie wahał się ani chwili

Choć Leon należy do grona sportowców o niezwykle napiętym kalendarzu, w którym treningi, mecze i podróże wypełniają niemal każdy tydzień roku, okres świąteczno-noworoczny ma dla niego szczególne znaczenie. To moment, w którym może na chwilę zwolnić tempo, spędzić czas z najbliższymi i naładować baterie przed kolejnymi sportowymi wyzwaniami. Jak wielu zawodników podkreśla, właśnie takie chwile pozwalają zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Kilka lat temu w rozmowie z Polsatem Sport Wilfredo Leon zdradził, co najbardziej ceni w świątecznym czasie. Jak się okazało, jego odpowiedź była bardzo szczera i pełna humoru. "Co najbardziej lubię w świętach? Jedzenie, ja zawsze lubię jedzenie. A na deser prezenty" - śmiał się siatkarz. Słowa te pokazują, że mimo statusu gwiazdy światowego formatu Leon pozostaje osobą bezpośrednią, ceniącą proste przyjemności i rodzinne chwile, które w świątecznym okresie nabierają wyjątkowego smaku.

Siatkarz trzymający piłkę do siatkówki w gotowości do rozegrania akcji, ubrany w biało-czerwony strój sportowy, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Wilfredo LeonArtur BarbarowskiEast News
Siatkarz drużyny narodowej w czerwonym stroju z numerem 9 wyraża radość i triumf na boisku, w tle siatka oraz zawodnik drużyny przeciwnej.
Wilfredo LeonAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski
Wilfredo Leon w barwach reprezentacji PolskiIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja