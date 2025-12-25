Wilfredo Leon to jeden z najwybitniejszych siatkarzy na świecie i bez wątpienia jedna z największych gwiazd w historii polskiej reprezentacji. Uznawany za kompletnego zawodnika, imponuje siłą ataku, skutecznością w polu serwisowym i niezwykłą dynamiką gry. Na swoim koncie ma m.in. triumfy w Lidze Mistrzów, mistrzostwach krajowych oraz liczne indywidualne nagrody, które tylko potwierdzają jego klasę. Od kilku lat jest także absolutnym filarem reprezentacji Polski, z którą sięgał po medale najważniejszych imprez międzynarodowych i wielokrotnie decydował o losach kluczowych spotkań.

Droga Leona do "Biało-Czerwonych" barw była jednak nietypowa. Urodzony na Kubie siatkarz zdecydował się na przeprowadzkę do Polski po tym, jak poznał swoją przyszłą żonę. To właśnie życie prywatne odegrało ogromną rolę w jego decyzji o związaniu przyszłości z naszym krajem. Po spełnieniu formalnych wymogów i kilku latach oczekiwania Wilfredo otrzymał polskie obywatelstwo, a następnie zadebiutował w reprezentacji, szybko stając się jednym z ulubieńców kibiców.

Kamil Semeniuk: Cieszę się, że mogę dać coś temu klubowi Polsat Sport

Wilfredo Leon zapytany o święta. Nie wahał się ani chwili

Choć Leon należy do grona sportowców o niezwykle napiętym kalendarzu, w którym treningi, mecze i podróże wypełniają niemal każdy tydzień roku, okres świąteczno-noworoczny ma dla niego szczególne znaczenie. To moment, w którym może na chwilę zwolnić tempo, spędzić czas z najbliższymi i naładować baterie przed kolejnymi sportowymi wyzwaniami. Jak wielu zawodników podkreśla, właśnie takie chwile pozwalają zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Kilka lat temu w rozmowie z Polsatem Sport Wilfredo Leon zdradził, co najbardziej ceni w świątecznym czasie. Jak się okazało, jego odpowiedź była bardzo szczera i pełna humoru. "Co najbardziej lubię w świętach? Jedzenie, ja zawsze lubię jedzenie. A na deser prezenty" - śmiał się siatkarz. Słowa te pokazują, że mimo statusu gwiazdy światowego formatu Leon pozostaje osobą bezpośrednią, ceniącą proste przyjemności i rodzinne chwile, które w świątecznym okresie nabierają wyjątkowego smaku.

Wilfredo Leon Artur Barbarowski East News

Wilfredo Leon Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski Iwanczuk/Sport/REPORTER East News