Nasi przeciwnicy może i nie należą do najsilniejszych, ale mogą się okazać bardzo niebezpieczni na boisku. Każdy chce wywalczyć miejsce na igrzyskach. Nie będzie tak, że wywieszą białą flagę, bo uznają, że nie mają z nami żadnych szans. Spróbują bić się do końca. My musimy zagrać twardo od pierwszej do ostatniej piłki. Musimy podejść do tego podobnie jak w mistrzostwach Europy, gdy graliśmy w fazie grupowej z niżej notowanymi zespołami. Zawsze ważny jest pierwszy mecz. Trzeba dobrze zacząć, bo potem wszystko idzie lepiej. Myślę, że każdy z nas będzie w pełni na to przygotowany

~ zdradził "Super Expressowi".