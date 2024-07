Wilfredo Leon już nie ukrywa prawdziwych powodów transferu. Zrobił to dla nich

Wilfredo Leon to absolutna gwiazda światowej siatkówki, teraz naszego reprezentanta zobaczymy w barwach polskiego klubu. 30-latek ogłosił właśnie, że po wielu latach spędzonych na włoskich parkietach przenosi się do Plusligi i od nowego sezonu będzie reprezentować barwy klubu Bogdanka LUK Lublin. To jeden z najgłośniejszych transferów w świecie siatkówki, polska i włoska liga uchodzą za najlepsze na świecie.

Wilfredo Leon wszystko wyjawił. Oto prawdziwy powód transferu

“Dostawałem wiele pytań od fanów, kiedy w końcu będę grać w Polsce i uznaliśmy z żoną, że to już ten czas. Bardzo chcę, by córka poszła tu do szkoły, a syn do przedszkola. Poza tym, chcę tu grać dla kibiców” - wyznał w rozmowie z "TVP Sport" tuż po prezentacji w koszulce klubu z Lublina.