Wiktoria Azarenka w emocjach na meczu. Wprost o Leo Messim. "Płakałabym"

Ostatecznie jednak Argentyńczyk nawiązał współpracę z władzami Interu Miami. Sportowiec podpisał kontrakt z nowym klubem do 2025 roku, na mocy którego ma zarabiać od 50 do 60 milionów dolarów rocznie, co daje łączną wartość umowy od 125 do 150 milionów dolarów.