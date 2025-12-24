Wigilijny wybór Nawrockiego. Boks na granicy, aż rozpiera ich duma

Dla Karola Nawrockiego w ostatnich dniach ewidentnie nie istnieje słowo odpoczynek. Prawdziwą furorę wywołał wczoraj, kiedy zaprezentował Polakom jak sam wybiera się po choinkę, która następnie znalazła się w Pałacu Prezydenckim. Dziś natomiast swój moment chwały mieli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz żołnierze. To właśnie ich odwiedziła głowa państwa. Podczas uroczystego spotkania działo się co niemiara. Uwadze internautów nie uszedł zwłaszcza pokaz umiejętności bokserskich 42-latka.

Ten jak gdyby nic założył rękawice i pokazał osobom będącym na miejscu co potrafi. Fotografie oraz krótkie filmy od razu trafiły do internetu. Są dostępne między innymi na oficjalnej stronie prezydenta oraz Instagramie Karola Nawrockiego. Naturalnie pojawiła się spora liczba komentarzy. Przeważają te pozytywne. "Dziękuję Panu oraz wszystkim żołnierzom, którzy każdego dnia mimo ciężkich warunków chronią naszych granic przed naporem wroga. Niech żyje Polska", "Jest pan bardzo dobrym prezydentem i Polska dokonała dobrego wyboru", "Aż duma rozpiera" - piszą zadowoleni internauci.

Poruszenie po wpisie Karola Nawrockiego. Prezydent w rękawicach bokserskich

Sam gdańszczanin także zdecydował się na dodanie paru słów od siebie. "Dziękuję Wam z głębi serca za Wasze poświęcenie. To dzięki Waszej codziennej pracy granice są bezpieczne. Jestem z Was dumny, naród jest z Was dumny! Nie wiem, jak lepiej mógłbym wyrazić mój szacunek i podziękować za Waszą służbę, niż spędzić z Wami Wgilię Bożego Narodzenia" - napisał w kierunku funkcjonariuszy oraz żołnierzy na platformie X. Jego słowa, wraz ze zdjęciami, pomimo wigilijnych spotkań w wielu domach, zobaczyło już kilkadziesiąt tysięcy osób.

Karol Nawrocki dał w Wigilię pokaz boksu instagram.com/nawrockipl materiał zewnętrzny

Karol Nawrocki boks uprawiał od najmłodszych lat. W pewnym momencie zapowiadał się na obiecującego pięściarza, lecz musiał wybrać i postawił na politykę. Dziś pewnie tego nie żałuje, ponieważ stał się jedną z najważniejszych osób w państwie.

