Wieszczą głośne rozstanie Ronaldo i Rodriguez. Nieciekawe sceny na lotnisku

Cristiano Ronaldo od lat jest obiektem zainteresowania wielu kobiet. Od 2016 roku utytułowany napastnik jest związany z Georginą Rodriguez. Para poznała się w butiku Gucci , w którym pracowała kobieta. Argentynka kilka miesięcy temu przeprowadziła się z 38-letnim sportwcem do Arabii Saudyjskiej, gdzie gra obecnie Ronaldo. Modelka nie ma tam jednak łatwego życia. Lokalni kibice zarzucali jej swego czasu, że nie respektuje ich kultury, występując publicznie w odważnych stylizacjach.

Dramat w związku Ronaldo i Rodriguez. Media ujawniają: "Nie rozmawiali ze sobą?"

"Ronaldo jest teraz bardzo nieszczęśliwy. Georgina spędza całe dnie w centrum handlowym w Rijadzie i to nie podoba się piłkarzowi. Kobieta nic nie robi, tylko wydaje pieniądze, a najgorsze w tym jest to, jej zdaniem to jest normalne zachowanie" - powiedział dziennikarz, Daniel Nascimento.