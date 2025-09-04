Wieści zza zamkniętych drzwi u Majdanów. Rozenek postanowiła pokazać

"Mamy to. Po wielu miesiącach pracy udało się nam stworzyć coś pięknego. Wnętrze domu. Ale nie tylko wnętrze, bo jeszcze ogarniałyśmy ogród. (...) Było to bardzo dużo pracy, ale takiej pracy kreatywnej, dzięki czemu efekt jest oszałamiający!" - mówiła Rozenek w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wreszcie w nowym domu

Majdanowie mają powody do radości. Od miesięcy słychać było z ich strony raczej narzekania związane z budową nowego domu i kolejnymi, nawarstwiającymi się problemami. Z pewnością była to też próba dla ich małżeństwa - musieli odnaleźć równowagę, by całkowicie nie wypalić się kolejnymi sprawami z budową.

Ostatecznie ten wysiłek się opłacił. Rozenek i Majdan wprowadzili się do swojego nowego domu i mogli się pochwalić tym, co zrobiono już wewnątrz i na zewnątrz niego. Jeden element zwraca szczególną uwagę.

Małgorzata Rozenek pokazała nowy dom

Całość utrzymana jest w ulubionych kolorach pary, czyli w bieli, szarości i czerni. Już na pierwszy rzut oka widać, że para postawiła ponownie na nowoczesny, ale z pewnością nie minimalistyczny styl. Wystrojem w pełni zajmowała się Małgorzata Rozenek we współpracy z profesjonalistkami - Majdan powierzył jej to zadanie, bo, jak sam twierdził, nie miał do niego głowy. Było warto.

Przede wszystkim na nagraniu Rozenek skupiła się na zewnętrznej części. Pokazała ogrodową kuchnię, w której można gotować w ciepłe dni oraz... domek dla jej syna, Henia. Dzięki temu dziecko będzie miało własną przestrzeń, w której będzie mogło uciec od codzienności.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym domem Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się nowym domkiem dla Henia Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan Artur Zawadzki Reporter

Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan Wojciech Olkusnik East News