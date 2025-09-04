Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wieści zza zamkniętych drzwi u Majdanów. Rozenek postanowiła pokazać

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan czekali na ten moment od lat. Wreszcie udało im się przenieść do nowego domu - budowanej od dłuższego czasu willi, która przysporzyła im bardzo wielu problemów. Teraz przyszedł jednak czas na radość i świętowanie. Rozenek postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać wnętrza swojej hacjendy. Pochwaliła się oryginalnymi pomysłami.

"Mamy to. Po wielu miesiącach pracy udało się nam stworzyć coś pięknego. Wnętrze domu. Ale nie tylko wnętrze, bo jeszcze ogarniałyśmy ogród. (...) Było to bardzo dużo pracy, ale takiej pracy kreatywnej, dzięki czemu efekt jest oszałamiający!" - mówiła Rozenek w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wreszcie w nowym domu

Majdanowie mają powody do radości. Od miesięcy słychać było z ich strony raczej narzekania związane z budową nowego domu i kolejnymi, nawarstwiającymi się problemami. Z pewnością była to też próba dla ich małżeństwa - musieli odnaleźć równowagę, by całkowicie nie wypalić się kolejnymi sprawami z budową.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre"Aleksandra SuławaINTERIA.PL

Ostatecznie ten wysiłek się opłacił. Rozenek i Majdan wprowadzili się do swojego nowego domu i mogli się pochwalić tym, co zrobiono już wewnątrz i na zewnątrz niego. Jeden element zwraca szczególną uwagę.

Małgorzata Rozenek pokazała nowy dom

Całość utrzymana jest w ulubionych kolorach pary, czyli w bieli, szarości i czerni. Już na pierwszy rzut oka widać, że para postawiła ponownie na nowoczesny, ale z pewnością nie minimalistyczny styl. Wystrojem w pełni zajmowała się Małgorzata Rozenek we współpracy z profesjonalistkami - Majdan powierzył jej to zadanie, bo, jak sam twierdził, nie miał do niego głowy. Było warto.

Przede wszystkim na nagraniu Rozenek skupiła się na zewnętrznej części. Pokazała ogrodową kuchnię, w której można gotować w ciepłe dni oraz... domek dla jej syna, Henia. Dzięki temu dziecko będzie miało własną przestrzeń, w której będzie mogło uciec od codzienności.

Kobieta w długiej, białej sukni stoi przy kuchni ogrodowej z półmiskiem owoców, obok niej siedzi buldog angielski, w tle widoczne wysokie krzewy i fragment nowoczesnego grilla.
Małgorzata Rozenek pochwaliła się nowym domemInstagram/m_rozenekESP/Instagram
Biały domek dla dzieci z czarnym dachem umieszczony w zadbanym ogródku, otoczony zielonymi krzewami i kwitnącymi hortensjami; w tle fragment nowoczesnego budynku oraz wysokie krzewy iglaste, na pierwszym planie fragment szarego fotela ogrodowego.
Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się nowym domkiem dla HeniaInstagram/m_rozenekESP/Instagram

Rozenek i Majdan pokazali zdjęcie z nowego domu. Nagle takie słowa o przeprowadzce

