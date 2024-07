Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan tworzą jeden z bardziej medialnych związków w polskim show-biznesie. Były piłkarz i celebrytka chętnie dzielą się różnego rodzaju informacjami z życia prywatnego. Była jednak pewna kwestia, o której gwiazda TVN długo milczała publicznie i nie chciała, by to ujrzało światło dzienne. W końcu jednak te niespodziewane wieści z jej "perfekcyjnego" domu trafiły do mediów. Dziś 46-latka nie ma problemów, by otwarcie o tym mówić, co ostatnio po raz kolejny udowodniła. To ostateczny koniec plotek...