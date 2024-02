Andrzej z "Sanatorium miłości" potwierdza nowy związek. "Na Ulę czekałem dziesięć lat"

" Na Ulę czekałem dziesięć lat . Po śmierci żony długo dochodziłem do siebie. Nie mogłem się pogodzić, że odeszła. Potem szukałem, skakałem z kwiatka na kwiatek. Nikomu nie robiłem krzywdy, byłem wolnym człowiekiem. Ale to nie było to" - szczerze opowiada Andrzej Sikorski w rozmowie z "Faktem". I ujawnia, kto namówił go do udziału w "Sanatorium miłości".

Okazuje się, że on i Urszula Flisek są parą od niedawna, bo od trzech miesięcy, ale już teraz czują, że są świetnie dobrani. Sygnalizowali to przed tygodniem, cytowani przez Sport.pl. "Nasze drogi się zeszły i mam nadzieję, że na dłużej i że szczęśliwie" - stwierdził były piłkarz Legii Warszawa.

Niejako zachęcił seniorów do udziału w programie. Jest przykładem na to, że dzięki telewizji życie może się odmienić. "Dostałem się do tego programu i dostałem drugie życie. Poczułem tę adrenalinę, chęć i pasję do wielu rzeczy. To jest bardzo ważne, szczególnie w wieku 60 plus. Poznaje się ciekawych ludzi, czego przykładem jest Ula" - podsumowywał.