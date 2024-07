Zborowska i Wrona: Kulisy ich małżeństwa

"Myślę, że gdzieś tam zawsze marzyłam o dziecku, ale to była taka odległa wizja. Pomimo że byłam w paru dłuższych związkach i poważniejszych związkach, to dopiero tak naprawdę jak spotkałam Andrzeja, to wiedziałam, że to jest ten moment, ten facet i że mam to poczucie bezpieczeństwa, które dla mnie jako dla kobiety jest bardzo ważne" - wyznała Zofia w rozmowie z Magdą Mołek .

Żona Wrony oficjalnie ogłosiła. Rozwiała wszelkie domysły

"Moją przygodą z religią skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle. Ja wierzę w dobro i miłość. Reszta mnie nie obchodzi. Ty? Możesz wierzyć, w co chcesz. (...) Nic mi do tego, as long as, jesteś dobrym człowiekiem" - ogłosiła Zborowska.