Iga Świątek podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu naprawdę sporo przeszła. Choć była typowana na zwyciężczynię, ostatecznie po przegranym meczu z Chinką Qinwen Zheng musiała pogodzić się z tym, że złota już do kraju nie przywiezie. Niedziwne były więc łzy, które polały się podczas jednego z wywiadów tuż po turnieju.

Iga Świątek na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Wcześniej doszło też do sporego zamieszania z Amerykanką Danielle Collins, która po meczu podeszła do Igi i powiedziała jej kilka cierpkich słów.

"Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w kontekście mojej kontuzji. Dużo dzieje się przed kamerą czy wśród ludzi, ale to, co dzieje się w szatni to już inna sprawa. Nie mam tu zbyt miłych doświadczeń. Nie potrzebuję nieszczerości. Niech ludzie zachowują się tak, jak czują, nie potrzebuje fałszu" - tłumaczyła później swoje zachowanie rywalka Świątek.